Mexické drogové kartely začaly používat drony s bombami k zavraždění nepřátel

Drogové kartely stále patří mezi velmi nebezpečné skupiny, které si vyřizují „účty“ nezákonnými cestami a to i v případě těch nejhorších - vražd nepohodlných lidí a nepřátel.

Jak informoval web The Drive, drogové kartely v Mexiku už rovněž zmodernizovaly přístup v tom, jak efektivně odstranit vybrané lidí. Zatímco klasické zastřelení nájemným vrahem nebo členem kartelu má řadu omezení například u velmi chráněných osob, nové technologie nabízí i nové možnosti.

Drony se v poslední době staly dostupnou, skvěle funkční a levnou technologií, se kterou můžete létat i kilometry daleko a zároveň vše živě sledovat díky integrované kameře, která přenáší bezdrátově obraz do mobilního telefonu nebo specializovaného ovladače drony vzdáleného i několik kilometrů.

Drony s plastickou trhavinou

Drogové kartely tak dle nálezů policie začaly k dronům připevňovat plastickou trhavinu C-4, která při hmotnosti 454 g vytvoří tlakovou vlnu na 1 metr s úmrtností 50 % (na 70 cm je to 99 %).

Pomocí této kombinaci je tak možné bombu doručit na cíl velmi přesně i přes to, že se nachází v uzavřeném chráněném území, do kterého se nelze dostat ani se samopaly nebo jinou technikou. Navíc je vše anonymní a pro útočníka zcela bezpečné. S dronem a připevněnou bombou stačí rychle přiletět třeba do středu pozemku a u bazénu nečekaně odpálit klíčovou osobu třeba z konkurenčního kartelu.

Bohužel stejně jako drogové kartely mohou tuto techniku snadno používat i teroristé. Nelze se tak divit, že se rychle rozrůstají i různé ochranné technologie a zbraně, které jsou schopné dron zneškodnit i z větší dálky.