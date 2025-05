Mezi Marsem a Jupiterem se nachází neplaneta Vesta. Dones přesně nevíme, co to přesně je

Vesta (plným označením 4 Vesta) patří k největším a nejtěžším tělesům hlavního pásu planetek. Vzhledem k její relativní blízkosti zároveň patří k těm, které vědci docela podrobně prozkoumali. Přesto i dnes dokáže překvapit.

Astronomové dlouhá desetiletí věřili, že to není jen tak ledajaký velký kus kamene, jakých jsou v hlavním pásu tucty, protože se mnohem více podobá klasickým planetám. Domnívali se, že je v nitru diferencovaná na kůru, plášť a jádro. Vestu totiž na rozdil od ostatních pokrývají vyvřeliny.

Sonda Dawn zhatila představy astronomů

Ryan Park z laboratoře NASA Jet Propulsion Lab a jeho spolupracovníci teď ale přicházejí s překvapivým objevem. Využili data z americké sondy Dawn, která během let 2011 a 2012 strávila měsíce na orbitě Vesty a prováděla celou řadu pozorování a měření včetně měření gravitačního pole planetky.

Park a jeho kolegové se se získanými daty prali téměř celé desetiletí, vylepšovali kalibraci postupy jejich zpracování. Nakonec dospěli k tomu, že Vesta ve skutečnosti nemá jádro, jak bychom čekali od tělesa s planetární strukturou. Ukazuje se, že její historie bude složitější, než jsme si mysleli.

Dvě hypotézy, co to tedy vlastně je

Ve hře jsou dvě hypotézy, mezi nimiž je v tuto chvíli obtížné rozhodnout. První možností je, že Vesta prošla neúplnou diferenciací planetární struktury. Jinak řečeno, v roztaveném vnitřku vznikající planety dochází k tomu, že těžší prvky klesají do středu tělesa, kde vytvářejí jádro a současně vzniká i plášť a planetární kůra. U Vesty by ale tento proces neproběhl až do konce. V takovém případě by byla jakousi nehotovou planetou.

Druhou možností je extrémní srážka v dávné minulosti. Vesta by ve skutečnosti mohla být kusem nehotové planety, která se během svého planetárního růstu na úsvitu Sluneční soustavy rozpadla po ohromující srážce s dalším velkým tělesem. Její minulost budeme muset ještě bude nutné pořádně prozkoumat, bude nutné vytvořit více modelů a prověřit obě zmíněné hypotézy. Časem snad vyjde najevo, co je opravdu zač.