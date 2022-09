„Mezinárodní vesmírná stanice je nebezpečná,“ tvrdí nový šéf Roskosmosu

Nově jmenovaný šéf ruské kosmické agentury Roskosmos se nechal slyšet, že Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) se pomalu ale jistě mění v kus nepoužitelného harampádí.

„Technicky vzato již ISS přetáhla všechny své záruční lhůty. To je nebezpečné“ prohlásil Jurij Borisov. „Začíná lavinový proces selhávání zařízení, objevují se trhliny.“

Připomeňme, že v červenci Rusko zveřejnilo další podrobnosti o svých plánech na vybudování vlastní vesmírné stanice. Stalo se tak krátce poté, co oznámilo svůj záměr ISS někdy po roce 2024 opustit.

„Hledáme přátelštější partnery!“

Navzdory tomu, že politické vztahy mezi USA a Ruskem se stále zhoršují, spolupráce obou jmenovaných zemí na ISS zatím probíhala vcelku bez problémů. Nyní však agentura Reuters uvedla, že Rusko hledá „přátelštější“ partnery.

Podle Borisova jsou hlavním důvodem ekonomické sankce, které Západ na jeho zemi uvalil kvůli invazi na Ukrajinu, i další věci - například skutečnost, že European Space Agency (ESA) se rozhodla zrušit svou účast na misi ExoMars.

„Bylo na to vynaloženo obrovské množství úsilí a obrovské sumy peněz... ale zasáhla politika a jaký je výsledek? Takhle by to být nemělo, to je špatně,“ postěžoval si Borisov.