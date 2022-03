Mezinárodní vesmírná stanice může zbýt jako poslední diplomatické spojení mezi USA a Ruskem

Rusko podle agentury Reuters vážně zvažuje přerušení diplomatických vztahů s USA. Důvodem je skutečnost, že americký prezident Joe Biden označil v souvislosti s invazí na Ukrajinu svůj ruský protějšek Vladimira Putina za „válečného zločince“.

Někteří odborníci na kosmonautiku se tak již nyní zamýšlejí nad tím, jak by takový akt ovlivnil budoucnost Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

„Nemám ponětí, co by to pro ISS znamenalo. Ale mohla by zůstat posledním formálním diplomatickým spojením mezi těmito dvěma národy,“ napsal na Twitter Eric Berger ze serveru Ars Technica.

Pokračování bez Rusů, nebo...?

Na Bergera mj. zareagoval Brian Weeden, který se specializuje na udržitelnost vesmíru. Ten se domnívá, že existence „politického apetitu k partnerství s Ruskem na dalších osm let“ je značně nepravděpodobná.

„Ačkoli alternativy – pokračování bez Rusů, nebo deorbitace – nejsou nikterak skvělé,“ dodal.

Jak jsme vás již informovali, NASA si prozatím stojí za tím, že stále se stupňující napětí mezi Washingtonem DC a Moskvou její spolupráci s Roskosmosem nijak neovlivňuje. To se však může teoreticky brzy změnit.

Titulní foto: NASA Johnson, CC BY-NC-ND 2.0