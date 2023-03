Mezinárodní vesmírnou stanici by mohl vyřadit z provozu speciální kosmický remorkér NASA

NASA analyzuje novou hypotetickou možnost, jak do roku 2030 vyřadit z provozu Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS): pomocí speciálního „kosmického remorkéru“, který by v nadcházejících letech vyvinula a uvedla do provozu.

Tento remorkér by ISS deorbitoval, načež by shořela v zemské atmosféře – konkrétně v oblasti známé jako Point Nemo. Háček spočívá v tom, že podobné řešení by rozhodně nebylo levné.

Kathy Lueders z NASA prozradila, že celkové náklady byly předběžně odhadnuty na přibližně miliardu USD.

Pomohou Rusové?

Podle stávajícího plánu by pro účely likvidace ISS měla být využita již existující ruská kosmická loď Progress, takže Američané by žádný vlastní remorkér nepotřebovali.

„Neustále spolupracujeme s našimi ruskými protějšky na tom, jak bezpečně provést deorbitaci s loděmi Progress,“ potvrdila Lueders na nedávné tiskové konferenci.

V důsledku invaze na Ukrajinu se však diplomatické vztahy mezi USA a Ruskem dramaticky zhoršily, tudíž je nutné počítat i s variantou, že Roskosmos na tuto záležitost nakonec změní názor.