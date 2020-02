Mike Hughes zemřel ve vlastnoručně postavené parní raketě. Dřív se s ní pokoušel dokázat, že Země je placatá

Americký dobrodruh Mike Hughes zemřel při svém posledním pokusu o let v parní raketě, kterou sám vyrobil. Chystal se v ní vyletět do výšky 1500 m. Webu Space.com to potvrdil The Science Channel, který zrovna o Hughesovi natáčel dokument „Domácí astronauti“.

Mike Hughes se dřív proslavil názory, že Země je placatá a rakety staví kvůli tomu, aby to viděl na vlastní oči. Loni ale řekl, že to nebyl jeho hlavní motiv. Snažil se dostat za hranici 100 km nad povrchem Země, která se považuje za vstup do vesmíru.

Mike na svůj poslední let odstartoval v kalifornském Barstow. Zemřel v 65 letech.