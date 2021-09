Mikročip s křídly je nejmenším létajícím objektem, který člověk dosud vyrobil

Odborníci z Northwestern University v Illinois vyvinuli řadu létajících mikročipů, z nichž ten nejdrobnější není o moc větší než zrnko písku. Inspiroval je způsob, jakým stromy jako např. javor šíří svá semena.

Dotyčná zařízení mohou být vybavena ultra miniaturizovanou technologií včetně senzorů, zdrojů energie, antén pro bezdrátovou komunikaci a dokonce i vestavěné paměti pro ukládání dat.

„Naším cílem bylo přidat okřídlený let do elektronických systémů malých rozměrů s myšlenkou, že by nám tyto schopnosti umožnily distribuovat vysoce funkční miniaturizovaná elektronická zařízení, která snímají prostředí za účelem monitorování kontaminace, pozorování populace nebo sledování nemocí,“ uvedl hlavní badatel John A. Rogers.

Tým chtěl, aby jeho výtvory zůstaly ve vzduchu co možná nejdéle a mohly tak během svého letu shromáždit co nejvíc relevantních dat. Když se tedy mikročip snaší k zemi, jeho křídla interagují se vzduchem takovým způsobem, jehož výsledkem je pomalý a stabilní rotační pohyb.

„Myslíme si, že jsme porazili přírodu. Alespoň v užším smyslu: že jsme byli schopni vytvořit struktury, které padají se stabilnějšími trajektoriemi a pomalejšími koncovými rychlostmi než ekvivalentní semena, která můžete vidět padat z rostlin nebo stromů,“ konstatoval Rogers.

„Také jsme byli schopni vytvořit tyto vrtulníkové létající struktury v mnohem menších velikostech než jaké se nacházejí v přírodě,“ dodal.