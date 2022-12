Miliardář a vesmírný turista Jared Isaacman by uvítal znovuoživení dinosaurů

Začátkem tohoto týdne se objevily zprávy o tom, že tým evropských vědců rozmrazil prastarý „zombie virus“ objevený pod zamrzlým sibiřským jezerem.

Tato novinka mj. zaujala i Jareda Isaacmana. „Vrhněme se nyní na dinosaury a udělejme věci o opravdu zajímavými,“ uvedl známý miliardář a vesmírný turista na Twitteru.

Isaacman s největší pravděpodobností jen vtipkoval a ve skutečnosti do této oblasti výzkumu své peníze investovat nechce. Řada jiných lidí ovšem ano.

Např. spoluzakladatel Neuralinku Max Hodack je přesvědčený o tom, že technologiemi potřebnými pro vybudovaní skutečného Jurského parku již lidstvo disponuje.

„Kdybychom chtěli, pravděpodobně bychom Jurský park dokázali postavit,“ konstatoval loni v dubnu. „Nebyli by to geneticky autentičtí dinosauři, ale… Možná 15 let chovu + inženýrství k získání nových super exotických druhů.“

O zhruba 6 měsíců později pak vědci vedení Alidou Bailleul publikovali studii, v níž dokazují, že ve fosilizované chrupavce Caudipteryxe – okřídleného dinosaura, který žil před 125 až 113 miliony roků – dochoval i materiál buněčného jádra. Takže jednoho dne… kdo ví.

Titulní ilustrační foto: Przemek P, CC BY-SA 3.0