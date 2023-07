Mimozemské artefakty, nebo pozemské polutanty? Vědci se přou o původ kuliček ze záhadných slitin

Harvardský astronom a známý lovec UFO Avi Loeb nedávno prohlásil, že drobné kuličky ze záhadných slitin – které se jeho týmu podařilo vylovit z Tichého oceánu – mohou být důkazem toho, že v roce 2014 na Zemi dopadl mezihvězdný objekt. Teoreticky se mohlo jednat i o dílo nějaké mimozemské civilizace.

Jiní vědci jsou ovšem mnohem skeptičtější. Například Monica Grady z Open University napsala pro The Conversation článek, v němž mj. uvedla, že Loebovy výroky představují „velmi velký vědecký skok od pozorování ohnivé koule k tvrzení, že šlo o mimozemskou kosmickou loď“.

Inkriminované kuličky jsou pak podle ní s největší pravděpodobností pouhé „pozemské polutanty“.

Autogram mimozemského inženýra?

„Na Zemi máme hojnost mezihvězdného materiálu. Část z něj se nepochybně nalézá i na dně oceánu, ale ne ve formě, kterou shromáždil Loeb,“ argumentuje Grady.

Loeb poukazuje především na to, že kuličky obsahují nikl, který byl detekován např. i v atmosféře mezihvězdné komety 2I/Borisov. Grady se ovšem domnívá, že tato skutečnost naopak podporuje spíš její stanovisko.

„Nejpřesvědčivějším důkazem by bylo, kdyby měření ukázalo, že kuličky jsou starší než Slunce, což by je identifikovalo jako mezihvězdné. A to by bylo úžasné, nicméně nemuselo by to nutně znamenat, že mají spíše umělý než přírodní původ. Nejsem si jistá, jaký důkaz by pro to byl dostatečně přesvědčivý – možná autogram mimozemského inženýra, který kosmickou loď postavil?“ uzavřela.

Titulní foto je pouze ilustrační