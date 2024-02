Mimozemské sondy již mohly navštívit Zemi. Má to ale háček

Uznávaný astrofyzik Adam Frank z University of Rochester v novém v rozhovoru pro Popular Mechanics připustil, že naši planetu už teoreticky mohly navštívit nějaké mimozemské sondy.

„Země má biosignatury 3 miliardy let. Pokud něco takového jako civilizace schopné putovat vesmírem skutečně existuje, pak není vyloučeno, že během těch 3 nebo 4 miliard let k nám již někdo dorazil, nebo vyslal sondy,“ konstatoval.

Frank je však přesvědčen o tom, že taková mimozemská civilizace by potřebovala disponovat technologiemi, které by jí umožnily cestovat nadsvětelnou rychlostí. Což je problém.



Vizualizace warpového pohonu: loď zůstává v bublině normálního prostoru

„Cokoli se pohybuje rychleji než světlo, je v současnosti stále sci-fi, protože fyzikální zákony říkají, že to prostě nelze,“ uvedl.

Na další problém pak upozornil Scott McCormack z University of California. Konkrétně se jedná o to, že sondy – nebo dokonce kosmické lodě – využívající např. něco na způsob warpového pohonu by musely být vyrobeny ze super odolného materiálu, tvrdšího než diamant.

V opačném případě by v důsledků kolizí s jinými objekty nepochybně byly zničeny dávno předtím, než by dorazily na místo určení. „Co by to mohlo být za materiál? Myslím, že ještě nemáme odpověď,“ řekl McCormack.