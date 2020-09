Mimozemskému životu by se mohlo dařit i v nitrech hvězd

Lidé, kteří pátrají po životě ve vesmíru, se obvykle zajímají o planety, na nichž panují – či v minulosti panovaly – podmínky co možná nejpodobnější těm pozemským. Tým fyziků z City University of New York však nyní přišel s myšlenkou, podle níž by se určitým formám života mohlo dařit i v nitrech hvězd.

V tomto případě by se pochopitelně nejednalo o nějaké superpokročilé civilizace, ale spíše o „primitivní“ organismy, které by spoléhaly na strategii rychlé reprodukce – stejně jako hypotetické mikroby na Venuši. Postupem času by se u nich mohla dokonce vyvinout i jakási inteligence.

Zatímco pozemský život je založen na DNA, proteinech, buňkách… u podobných tvorů bychom měli očekávat něco úplně jiného. Například jednorozměrné kosmické struny a magnetické monopóly.

Jen krátká jiskra světla ve tmě

„Ve srovnání s životností hvězdy je jejich život krátkou jiskrou světla ve tmě,“ uvádějí vědci. „Důležité je to, že než tato jiskra zhasne, dokáže vyprodukovat více jisker, což zajistí dlouhou životnost druhu.“

Tyto organismy by absorbovaly část energie hvězdy, tudíž jejich možným hostitelem by mohla být v zásadě jakákoliv hvězda, která se stmívá rychleji, než předpovídají modely.

„To, že vesmír muže být plný inteligentního života, který je tak odlišný od našeho, že jsme nedokázali rozpoznat jeho inteligenci, je fascinující,“ konstatoval jeden z badatelů

Titulní ilustrační foto: NASA, ESA, and J. Olmsted (STScI), CC BY 4.0