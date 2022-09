„Mimozemský život pravděpodobně nalezneme během nadcházejících 25 let,“ říká expert na exoplanety

Mimozemský život pravděpodobně nalezneme během nadcházejících 25 let. Alespoň to tvrdí Sascha Quanz ze švýcarského Swiss Federal Institute of Technology.

„V roce 1995 můj kolega a laureát Nobelovy ceny Didier Queloz objevil první planetu mimo naši sluneční soustavu," řekl úspěšný astronom při příležitosti otevření Center for the Origin and Prevalence of Life. „Dnes je známo více než 5000 exoplanet a objevujeme je denně.“

Přitom se předpokládá, že potenciálně obyvatelné jsou minimálně desítky exoplanet. A toto číslo neustále roste. „Musíme prozkoumat atmosféry těchto planet,“ konstatoval Quanz. „Potřebujeme takový přístup k pozorování, který by nám umožnil pořizovat snímky těchto planet.“

Přestože Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) již pořídil poutavé fotografie jedné obří exoplanety, není prý „dostatečně výkonný“ na to, aby dokázal zvěčnit i ty menší.

A právě tady přicházejí na scénu dva Quanzovy projekty: přístroj vyvíjený jako doplněk k extrémně velkému teleskopu, který je v současné době ve výstavbě v Chile, a mise ESA zvaná Large Interferometer for Exoplanets (LIFE).

Server Space.com nicméně upozornil na to, že druhý výše zmíněný projekt, v rámci nějž by měly být studovány atmosféry exoplanet, se stále nachází v rané fázi – dosud nebyl schválen ani nezískal potřebné financování.

Titulní ilustrační foto: Teresa Mahler, CC BY 2.0