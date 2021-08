Mimozemšťané by mohli komunikovat prostřednictvím světla hvězd

Skutečně vyspělá mimozemská civilizace by mohla měnit světlo přicházející z hvězd a komunikovat jeho prostřednictvím na velké vzdálenosti. Alespoň podle kvantového fyzika Terryho Rudolpha z Imperial College London.

Základní myšlenkou je použít tzv. zapletené fotony k přenosu zpráv. Pro náhodné pozorovatele by se jednalo jen o náhodné blikání, takže takové řešení by rovněž bylo bezpečné.

Pokud by výše nastíněná hypotéza byla pravdivá, mj. by to mohlo vysvětlit, proč se nám dosud se žádnými mimozemšťany nepodařilo navázat kontakt – na něco takového nás příroda zkrátka dostatečně nevybavila.

„Zapletení se podle našich zkušeností projevuje pouze tehdy, když je ti chytřejší z našeho druhu zachytí a náležitě ochrání v kontrolovaných a choulostivých experimentech,“ uvedl Rudolph.

„Jakmile ale člověk pochopí, jak neuvěřitelně robustní, všudypřítomné a užitečné zapletení fotonů je, nabídne se opačná otázka – proč jsme se nevyvinuli k jeho využívání? Proč nám toto zapletení nepomáhá při hledání kamarádů či banánů?“ dodal.