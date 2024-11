Mimozemšťané by se mohli ukrývat v paralelních vesmírech, tvrdí vědci

Vědci naznačují, že důvodem, proč jsme ještě nenašli mimozemšťany, by mohlo být to, že se skrývají v paralelním vesmíru. Plyne to z nového článku publikovaného v žurnálu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Tým vedený astrofyzikem Danielem Sorinim z Durham University navrhl přeformulovat známou Drakeovu rovnici a to tak, aby brala v potaz i možnost existence paralelních vesmírů.

Některé tyto vesmíry by totiž mohly mít optimálnější hustotu temné energie než náš vlastní. Konkrétně: vesmír, jehož hustota temné energie by umožňovala přeměnu 27 % (v případě našeho vesmíru jde o 23 %, pozn. red.) běžné hmoty na hvězdy, by s největší pravděpodobností nabízel skvělé podmínky pro vývoj inteligentního mimozemského života.

„Překvapivě jsme zjistili, že i výrazně vyšší hustota temné energie by byla stále kompatibilní se životem, což naznačuje, že nemusíme žít v nejpravděpodobnějším z vesmírů,“ komentoval to Sorini.

Sorini rovněž uvedl, že porozumění temné energii a jejímu vlivu na náš vesmír představuje jednu z největších výzev současné kosmologie i fundamentální fyziky.

„Bude vzrušující použít tento model k prozkoumání možnosti vzniku života v různých vesmírech a zjistit, zda některé základní otázky, které si klademe o našem vlastním vesmíru, nemusí být reinterpretovány,“ dodal k tomu jeho spolupracovník Lucas Lombriser z Université de Genève.