Mimozemšťané mohou být uvězněni na svých planetách, nebo nemusí mít důvod vyvíjet pokročilé komunikační technologie

Elio Quiroga Rodríguez z Universidad del Atlántico Medio publikoval v Journal of the British Interplanetary Society zajímavý článek, v němž tvrdí, že známá Drakeova rovnice nezohledňuje dva důležité faktory.

První je skutečnost, že případné civilizace žijící na planetách mnohem větších a hmotnějších než je naše Země by k vycestování z těchto planet potřebovaly extrémně vysoké únikové rychlosti.

V takovém případě by mimozemšťané podle Rodrigueze „nebyli schopni opustit planetu s použitím jakéhokoli myslitelného množství paliva a ani žádná raketová struktura by nevydržela tlaky, jakým by byla v rámci tohoto procesu vystavena – alespoň ne s materiály, které známe“.

Fishbowl worlds

Stojí za připomenutí, že stejnou myšlenkou se zaobírají také jiní vědci. Například německý astrofyzik Michael Hippke před několika lety poukázal i na ekonomickou stránku této věci. „Na masivnějších planetách by vesmírné lety byly exponenciálně dražší,“ konstatoval.

Za druhé lze uvažovat tzv. fishbowl worlds – podvodní světy, v nichž by chyběla motivace k vývoji technologií pro komunikaci na dlouhé vzdálenosti, neboť v tekutém prostředí se zprávy mohou snadno šířit i bez nich.

„Komunikace mezi jednotlivci by mohla být proveditelná bez potřeby komunikačních zařízení. Taková civilizace by tedy nebyla 'komunikativní', pročež by nebyla ani uvažována v Drakeově rovnici,“ argumentuje Rodríguez.