Mimozemšťané ve stovkách hvězdných systémů by mohli zaznamenat život na Zemi

Z 1004 blízkých hvězdných systémů je „výhled“ na Zemi dostatečně dobrý na to, aby případným mimozemským astronomům umožnil zaznamenat naši existenci. Plyne to z nové studie, která byla publikována v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

95 % těchto systémů je přitom tak starých, že by se v nich nějaká forma života skutečně nacházet mohla – minimálně teoreticky.

Ukazuje se, že díky řadě triků, které v současnosti používáme k hledání cizích civilizací, by si nás jako první mohly všimnout ony. Samozřejmě za předpokladu, že mají tytéž zájmy a o něco takového se vůbec snaží.

Až 10 hodin denně

Pozemští astronomové se mohou o exoplanetách dozvědět více informací tím, že je budou pozorovat, když procházejí mezi námi a jejich hostitelskými hvězdami. Totéž by ovšem platilo i pro mimozemšťany.

Takoví badatelé by pravděpodobně dokázali určit například to, že Země je skalnatá planeta s pohostinnou atmosférou. A podle astronomky Lisy Kaltenegger by v naší atmosféře mohli rovněž zaznamenat známky biosféry.

Live Science upozorňuje, že z více než 500 výše zmíněných systému by šlo sledovat Zemi dokonce až 10 hodin denně – tedy v době, kdy by tomu nebránilo Slunce.