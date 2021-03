Mini se brzy stane čistě elektrickou značkou aut. Poslední benzíňák přijede v roce 2025

Automobily značky Mini se začnou od roku 2030 prodávat jen čistě jako elektromobily. Poslední verze se spalovacím motorem bude představena v roce 2025.

Mini spadá pod BMW a bude to první značka této skupiny, která se stane plně elektrickou. K podobnému kroku se už dříve odhodlal konkurenční Mercedes-Benz, který plně elektrifikoval značku Smart. To jsou však malá auta do města, kde je přechod na elektrický pohon logickou volbou, Mini jsou však dnes navzdory svému názvu automobily standardní velikosti a svým charakterem evokují zábavnou jízdu. Tomu odpovídají i osazované motory, které „petrolheady“ potěší výkonem i zvukem.

Už teď je v nabídce Mini s plně elektrickým pohonem a také jeden hybrid. Elektrické Mini nabízí výkon 184 koní, zrychlení na stovku za 7,3 sekundy a dojezd maximálně 270 km. Cena přitom startuje na 886 600 Kč. Vedle toho tu máme klasické Mini se spalovacím motorem za cenu startující na 518 700 Kč. Automobilka zjevně očekává, že se ceny akumulátorů postupně sníží a poptávka po elektromobilech naopak zvýší.

Současný elektrický model Copper SE bude od roku 2023 doplněn o větší model Countryman, který je aktuálně nabízen jen jako hybrid. Další modely budou v elektrifikaci následovat. Do roku 2027 by měla být více než polovina prodaných Mini elektrická a od roku 2030 už ani jiné než elektrické Mini nebude možné koupit.

Zdroj: Spiegel, via Electrek