Miniaturní raketoplán Dream Chaser slaví úspěch. Za pár let by mohl létat na ISS

Sierra Nevada Corporation se pochlubila úspěšným testem přiblížení a přistání vesmírného kluzáku Dream Chaser po vypuštění z helikoptéry. Letoun by mohl za několik let dovážet zboží na mezinárodní orbitální stanici ISS.

Dream Chaser, který už pohledu připomíná zmenšenou kopii raketoplánu, měl podle původních plánů sloužit právě jako nástupce programu dopravního kluzáku a dopravovat americkou posádku na ISS. NASA nicméně později projekt uložila k ledu.

Letecké inženýry to naštěstí neodradilo a pustili se do proměny Dream Chaseru v nákladní kluzák. Poté společnost opět získala kontrakt od NASA, které se líbí letové vlastnosti Dream Chaseru. Jelikož měl původně z orbity dopravovat lidskou posádku, může se jako jediný pochlubit drakem pro poměrně příjemný let. A to je hlavní konkurenční výhoda oproti ostatním lodím včetně Dragonu od Space X, který již dnes zásobuje ISS.

