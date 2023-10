Minitanky Ripsaw si poradí s drony, ale i střelami a letouny. Umí zajistit plně autonomní protivzdušnou obranu

Foto: U.S. Army

Minitanky rodiny Ripsaw původně vyvinula americká společnost Howe and Howe Technologies, která je dnes součástí velkého kontraktora Pentagonu Textron Systems. Během let se objevila celá řada těchto zajímavých tančíků, jak autonomních, tak i ve verzi s lidskou posádkou, vojenských i civilních.

Ve dnech 9. až 11. října proběhl ve Washingtonu, D.C., letošní veletrh vojenských a bezpečnostních technologií asociace AUSA (Association of the U.S. Army). Textron tam ve spolupráci s americkou pobočkou věhlasného německého koncernu American Rheinmetall představil novou verzi minitanku Ripsaw, která plní roli protivzdušné obrany.

V tomto případě jde o platformu Ripsaw M5, vybavenou nápadnou automatickou věží Skyranger 30, kterou vyrábí Rheinmetal, a kde jsou instalované protivzdušné systémy. Má k dispozici automatický kanón ráže 30 mm a pak střely země-vzduch s krátkým doletem.

Vzhledem k této výbavě a nepochybně velmi vysoké pohyblivosti bude protivzdušný Ripsaw určený především k boji proti dronům na frontové linii. Podle dostupných informací může ale úspěšně zasahovat i proti řadě dalších vzdušných hrozeb, včetně střel s plochou dráhou letu a nízkoletících bojových letounů či vrtulníků.

Munice AHEAD i kvalitní senzory

Věž Skyranger 30 se objevila na veřejnosti v roce 2021. Její primární výzbroj představuje letecký kanón Oerlikon KCE 30 mm se zásobníkem na 250 výstřelů. Jde o pokročilou a specializovanou munici AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), která umožňuje účinně načasované exploze ve vzduchu, před fyzickým zasažením cíle.

Takový projektil dostává během letu data o optimálním okamžiku exploze. Když dojde k této explozi, vznikne kuželovité mračno wolframové submunice, čímž se zvýší pravděpodobnost i účinnost zásahu cíle. To se velmi hodí proti dronům a dalším podobně malým cílům, nebo i větším, jako jsou střely s plochou dráhou letu.

V horní části věže Skyranger 30 se nachází odpalovací systém pro rakety země-vzduch s krátkým doletem. Jeho design umožňuje vystřelovat rakety různých typů, včetně amerických Stingerů, evropských raket Mistral nebo raket SkyKnight ze Spojených arabských emirátů.

Na věži také může být koaxiální lehký kulomet, přičemž kanón Oerlikon i lehký kulomet mohou být využity také proti pozemním cílům. V takovém případě Ripsaw funguje jako palebná podpora. V případě ohrožení se protivzdušný Ripsaw může rychle ukrýt pomocí dvou vrhačů kouřových granátů.

Pro boj se vzdušnými hrozbami jsou nezbytné kvalitní senzory. Ripsaw má na věží celkem 5 antén radarového systému AESA (Active Electronically Scanned Array), které pokrývají celý prostor kolem tančíku.

Také je vybavený pozoruhodnou alternativou k tomuto radaru, pasivním zaměřovacím systémem FIRST (Fast Infrared Search and Track), který umožňuje detekovat i více stealth a elektronicky chráněné cíle, včetně malých sebevražedných dronů, které v dnešní době dosahují značných úspěchů v bojích na Ukrajině.