NASA už ví, kdy znovu zkusí vyslat raketu SLS k Měsíci. Druhý z termínů je těsně před misí Crew-5 k ISS

Středa 14. září 11:00 | NASA upřesnila termíny, kdy by se její raketa SLS mohla znovu pokusit odstartovat na svou misi k Měsíci. Před tím – ne dřív než ve středu 21. září – proběhne test, který má ověřit, jestli byla oprava úniku vodíku úspěšná. Termín pro start by pak mohl být v úterý 27. září v 17:37 našeho času, startovací okno má délku 70 minut. Další termín může být v neděli 2. října v 20:52 našeho času, okno má 109 minut. Hned na následující den 3. října je v plánu start mise Crew-5. NASA ve spolupráci se SpaceX pošle novou posádku k Mezinárodní vesmírné stanici. Neděle 4. září 9:30 | Start rakety SLS se odkládá, NASA se o něj příští týden nepokusí a nechce ani odhadovat, jestli je reálné stihnout ho v září. U říjnových termínů se ale zase zvyšuje pravděpodobnost nevhodného počasí. Není ani jisté, jestli agentura bude raketu opravovat na rampě, nebo ji před tím přesune do hangáru VAB. Obě varianty mají své výhody i nevýhody. NASA zmínila, že raketoplány se během svých startů vracely do hangáru dohromady dvacetkrát (viz přehled na Wikipedii) a že nejvyšší prioritou je v tomto případě bezpečnost 17:22 | Dnešní start byl oficiálně zrušen. NASA to znovu zkusí v pondělí 5. září. 17:12 | Ještě čekáme na potvrzení, ale zdá se, že ani dnes to nevyjde. I druhý pokus o start rakety SLS bude zřejmě kvůli technickým problémům zrušen. 16:45 | Po třetím pokusu o odstranění závady znovu došlo k úniku kapalného vodíku. 16:25 | Po zahřátí oblasti v níž dochází k uniku kapalného vodíku palivo opět začalo proudit do SLS. 16:15 | Únik vodíku se stále řeší. Týmy se snaží resetovat těsnění. 15:45 | Co dodat. :-)

Foto: NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 2.0 15:40 | Radost inženýrů byla bohužel předčasná, kapalný vodík opět uniká. Týmy diskutují o dalších možnostech. 15:30 | Problém s únikem kapalného vodíku se podařilo odstranit. Odborníci za tímto účelem použili helium, kterým vyvinuli tlak na těsnění a to tak bylo možné snáze usadit. Tankování paliva tedy může pokračovat. 15:25 | Jedna fotka z předstartovních příprav SLS:

Foto: NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 2.0 15:05 | Inženýři se podle aktuálních informací opět potýkají s problémem v podobě úniku kapalného vodíku v oblasti, kde se spojují letové a pozemní boční desky. Právě v těchto chvílích se ho usilovně snaží vyřešit. 15:00 | Aktuální povětrnostní podmínky jsou příznivé (60 %) a podle meteorologů by se navíc i nadále měly zlepšovat. 14:45 | Druhý pokus o vypuštění rakety Space Launch System (SLS) je tady! Charlie Blackwell-Thompson, ředitel startu mise Artemis I, již vydal povolení k zahájení tankování pohonných hmot. Živý přenos s českým komentářem Dušana Majera by měl začít v 19:15 hodin našeho času. Nezbývá než doufat, že tentokrát nenastanou žádné velké komplikace. Ilustrační obrázek, který jsme u článku použili, vygenerovala umělá inteligence v nástroji Midjourney. Podívejte se na návod, jak ji ovládat: Návod, jak používat Midjourney. Nechte AI nakreslit, cokoliv si vymyslíte. Nereálné světy, fantastická zvířata… Mise Artemis I V tomto pravidelně aktualizovaném článku sledujeme průběh mise Artemis I, v rámci níž raketa Space Launch System (SLS) vynese do vesmíru kosmickou loď Orion. Ta by následně měla obletět Měsíc a vrátit se zpět na Zemi.

Čína kritizuje NASA i jejího administrátora Aktualizace z 31. srpna 2022 9:30 | Druhý pokus o vypuštění rakety SLS na misi k Měsíci NASA naplánovala na sobotu 3. září. Startovní okno začne v 18:48 našeho času, trvá dvě hodiny. Čína neztrácela čas a poté, co první pokus o vypuštění rakety Space Launch System (SLS) skončil nezdarem, zkritizovala NASA i jejího administrátora Billa Nelsona. Hlavní příčinou nejnovější slovní přestřelky mezi oběma světovými mocnostmi je ovšem rozhovor pro NBC News, odvysílaný 28. srpna. V něm Nelson totiž mj. opět prohlásil, že za úspěchem čínského vesmírného programu stojí krádeže technologií. The Global Times uvádí, že vysoce postavený čínský odborník na letectví a kosmonautiku, který si nepřál být jmenován, obratem označil tyto výroky za „pobuřující a zlomyslné“. „Od úsvitu věku lidského zkoumání vesmíru si žádná země nikdy nenárokovala nějaké vesmírné zdroje... Zvláště když existuje pravidlo z rámcové úmluvy OSN o spolupráci ve vesmíru,“ konstatoval údajně dotyčný expert. Není tak divu, že problémy s předchlazením jednoho z motorů na centrálním stupni SLS, kvůli nimž musela být mise Artemis I odložena, někdejší Říši středu potěšily. NASA tak nezbývá než doufat, že příští start již bude úspěšný a alespoň trochu napraví svou pošramocenou reputaci.

První start Aktualizace z 29. srpna 2022 14:38 | NASA právě oznámila zrušení dnešního startu, nejbližší možné datum dalšího pokusu je pátek 2. září. Na vině jsou problémy s předchlazením jednoho z motorů na centrálním stupni. 14:00 | NASA se potýká s problémy: komunikace mezi lodí a střediskem, předchlazení jednoho z motorů, mluvilo se o prasklině příruby intertanku na centrálním stupni, ale to se naštěstí nepotvrdilo. Přímý přenos z NASA je odložen, podle posledních zpráv na 15:00. Dnešní startovní okno se otevírá ve 14:33 a trvá přibližně dvě hodiny, zatím je tedy čas pro řešení problémů, ale komentátoři začínají být skeptičtí. Na dnešek je naplánovaný dlouho očekávaný start rakety Space Launch System (SLS), jejímž hlavním úkolem bude v rámci nepilotované mise Artemis 1 vynést do vesmíru kosmickou loď Orion. SLS by měla vzlétnout přibližně ve 14:33 minut našeho času, nicméně živý přenos s českým komentářem Dušana Majera začne už ve 13:30. Půjde-li vše dobře, loď Orion obletí Měsíc a po čtyřicetidenní misi se vrátí zpět na Zemi. Z aktuálně dostupných informací plyne, že NASA již oficiálně uzavřela poklop Orionu a předpověď počasí je zatím poměrně (70 %) příznivá. Situaci by nicméně mohly zkomplikovat dešťové přeháňky.

„Je to jen zkušební let!“ 26. srpna | Bývalá zástupkyně administrátora NASA Lori Garver v novém rozhovoru pro server Ars Technica uvedla, že „divadlo“ kolem startu rakety Space Launch System (SLS) může být velmi zavádějící. "Myslím, že zkušební let je právě to, že je to zkušební let… Tyhle nadšené řeči o dokončení - stačí se podívat na zvolenou rétoriku, připravovanou oslavu, plány NASA a tak dále,“ konstatovala. „Pokud to nepůjde perfektně, další zkušební let není naplánován,“ dodala.

Lori Garver Garver často srovnávala těžkopádnou SLS s raketami a kosmickými loděmi SpaceX. Podle svých vlastních slov byla příznivcem Muskovy společnosti už v raných dobách její existence, kdy se jí kvůli tomu řada jejích kolegů ještě posmívala. Nyní říká, že tento kontrast může být brzy zřejmý i široké veřejnosti. „Bude nevyhnutelně trapné, pokud Starship bude startovat desítkykrát ročně jako Falcon 9 a SLS jednou za dva roky,“ poznamenala. Garver v dané souvislosti nastínila dva možné scénáře, na něž prý NASA není příliš připravená: 1) SpaceX bude nadále létat do vesmíru za nesrovnatelně nižší ceny, 2) SLS jednoduše nebude fungovat podle očekávání.

Raketa NASA je podle NASA připravena 23. srpna | NASA oznámila, že první raketa Space Launch System (SLS) může vyrazit do vesmíru. Dne 22. srpna bylo dokončeno tzv. Flight Readiness Review (FRR) pro misi Artemis I. Z výsledků plyne, že veškerý související hardware, software, systémy a týmy jsou (nebo brzy budou) připraveny. Zatím tedy vše nasvědčuje tomu, že start proběhne v pondělí 29. srpna. Jim Free, přidružený správce Exploration Systems Development, mj. uvedl, že výše uvedené závěry platí bez výjimek a neobjevily se žádné hlasy, které by je zpochybňovaly. Stále je nicméně zapotřebí dokončit některé práce, včetně alespoň jednoho testu. I s ohledem na problémy, které zkoušky SLS provázely v minulosti, tak byli představitelé NASA na tiskové konferenci po FRR píše rezervovaní a otevřeně připustili, že raketa nemusí odstartovat na první pokus. Jinými slovy – nelze vyloučit možnost, že bude zapotřebí převézt ji zpět do Vehicle Assembly Building za účelem dalších úprav/oprav. To by znamenalo odklad mise. Artemis I však samozřejmě může skončit fiaskem i v případě, že SLS vzlétne podle plánu. Rizika jsou totiž opravdu vysoká.

NASA pozvala řadu celebrit 22. srpna | Startu rakety Space Launch System (SLS) se zúčastní i řada celebrit. Plyne to z nového prohlášení NASA. Konkrétně by měl dorazit např. Chris Evans, Jack Black či Keke Palmer. Josh Grobin a Herbie Hancock pak společně zazpívají The Star-Spangled Banner, tedy národní hymnu Spojených států. Mezi další lákadla patří plánované vystoupení Philadelphia Orchestra se slavným americkým violoncellistou, virtuosem a hudebním skladatelem Yo-Yo Ma. Od poslední aktualizace se na internetu objevilo i video, které ukazuje jak probíhal převoz SLS na odpalovací rampu LC-39B. Přestože raketa musela urazit vzdálenost pouze 6,8 kilometru, celá operace trvala téměř 10 hodin: Dodejme, že start samozřejmě bude možné sledovat živě a s českým komentářem Dušana Majera. O podrobnostech vás budeme včas informovat.