Mise Inspiration4 se blíží: Raketa Falcon 9 je již v odpalovacím komplexu

Ve dnech 14. či 15. září by raketa Falcon 9 měla vynést do vesmíru kosmickou loď Crew Dragon, na jejíž palubě se budou nacházet čtyři turisté. Tato dlouho očekávaná mise dostala název Inspiration4 a je financovaná svým velitelem, miliardářem Jaredem Isaacmanem.

Nyní uživatelé sociální sítě Reddit upozornili na to, že dotyčná raketa se již nachází v odpalovacím komplexu Kennedy Space Center.

Pokud vše půjde dobře, Inspiration4 se zapíše do historie jako milník v oblasti soukromých vesmírných letů – jako důkaz toho, že cestu tohoto typu lze úspěšně absolvovat i bez mnohaletého výcviku.

To do budoucna umožní všem, kteří si to mohou dovolit, strávit relativně dlouhou dobu na oběžné dráze Země (pro začátek by se mělo jednat o cca 3 dny).

Jak jsme již informovali, Crew Dragon tentokrát nebude vybaven dokovacím zařízením, ale skleněnou kopulí, z níž bude mít posádka úžasný výhled na naší planetu. Průběh mise samozřejmě budeme nadále sledovat.

Na Netflixu už najdete první díly seriálu, který dokumentuje přípravy a posléze i samotnou misi Inspiration4: