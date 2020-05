Mise na Mars v ohrožení. Kvůli nedostatku financí možná bude muset ukončit činnost i rover Curiosity

Rozpočet navrhovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem na rok 2021 může znamenat zkázu pro plánované mise na Mars. Podle zahraničních médií není vyloučeno ani to, že v důsledku jeho přijetí by musel ukončit svou činnost i rover Curiosity. Ten rudou planetu zkoumá již od roku 2012.

Trump přitom v minulosti opakovaně naléhal na NASA, aby na Mars vyslala kosmickou loď s posádkou – a dokonce jmenované kosmické agentuře nabízel veškeré finance, které na realizaci tohoto úkolu bude potřebovat.

Mnohé vědce tato zpráva značně rozhořčila. Ředitelka Planetary Science Division Lori Glaze nicméně zaujala pragmatický postoj.

Trest pro NASA?

„V minulém roce bylo zapotřebí učinit mnoho obtížných rozhodnutí: investovat do budoucnosti, pokračovat v tom co děláme, nebo mezi těmito dvěma možnostmi najít rovnováhu. Všechny silné organizace to dělají. Průzkum Marsu není výjimkou,“ konstatovala v rozhovoru pro Scientific American.

Jiní odborníci celou záležitost komentovali mnohem cyničtěji. Například podle Johna Logsdona z George Washington University je hlavním smyslem těchto rozpočtových škrtů potrestat NASA za překročení rozpočtu mise Mars 2020.

„Musí existovat lepší způsob, jak vynutit kontrolu nákladů na vědecké snahy NASA, aniž by to ohrozilo důvod její existence,“ poznamenal Logsdone.