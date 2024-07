Mise Polaris Dawn se blíží: SpaceX realizuje první soukromý výstup do vesmíru

Mise Polaris Dawn, v rámci které má mj. proběhnout první soukromý výstup do vesmíru, resp. extravehicular activity (EVA), se blíží. Podle dostupných informací by mohla odstartovat 19. srpna.

Původně se hovořilo o konci července, nicméně nakonec došlo k odkladu. „Na Mezinárodní vesmírné stanici se toho právě teď hodně děje,“ vysvětlila Sarah Walker ze SpaceX, během tiskové konference.

„Rozhodli jsme se jako naší další misi s astronauty realizovat Crew-9 a jsme připraveni spustit Polaris Dawn na konci léta, jakmile tyto povinnosti splníme,“ dodala.

Jedním ze členů posádky bude i miliardář Jared Isaacman, který se do kosmu podívá již podruhé. „Je to první komerční EVA. Je to poprvé, co takovou misi nepodniknou vládní astronauti,“ uvedl během nedávné diskuse na sociální síti X (dříve Twitter).

Problém spočívá v tom, že počátkem července došlo po dlouhé době k selhání rakety Falcon 9, když se motor Merlin na jejím druhém stupni nedokázal podruhé zažehnout. Satelity Starlink, které byly na její palubě, tak byly vypuštěny v nesprávné výšce.

Tento incident pochopitelně nenechal v klidu Federal Aviation Administration (FAA), která ho chce důkladně vyšetřit. I to je důvod, proč si Isaacman a spol. budou muset ještě chvíli počkat.