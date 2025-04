Místo čmoudících dodávek kurýrních služeb metro. Madrid a Dillí testují nový způsob doručování balíků

Městské ulice praskají ve švech. Rozvoz balíků kvůli e-shopům dramaticky roste a s ním i kolony, smog a stres. V Madridu na to šli chytře: proč nevyužít metro, které má mimo špičku volnou kapacitu? Tak vznikl projekt „Última Milla“ – tedy „Poslední míle“. Cílem je dostat část městské logistiky pod zem, zrychlit doručování a zároveň ulevit městským ulicím. A světe div se, funguje to!

Madridské metro už přepravilo na dvou linkách přes 33 000 balíků. Na lince 12 dopravní podnik spolupracuje s kurýrní službou GLS a využívá večerní hodiny s menším počtem cestujících. Na lince 3 s firmou CITYlogin zase doručuje zásilky v časných ranních hodinách před zahájením běžného provozu.

Promyšlená logistika

Celý proces má jednoduchou strukturu, ale vyžaduje přesnou koordinaci a pečlivé načasování. Balíky putují z logistického centra nákladním vozem do depa metra, odtud vlakem do cílové stanice, a nakonec do automatizovaných boxů, kde si je vyzvednou zákazníci. Alternativně mohou zásilky rozvážet kurýři na kolech či pěšky, což eliminuje potřebu dodávek v centru města.

Projekt je natolik úspěšný, že se o něj začala zajímat i indická metropole Dillí, která se doslova topí v dopravním chaosu. Tamní metro přepraví 6,7 milionů lidí denně, zatímco silnice nad ním připomínají kvůli permanentnímu přetížení parkoviště. Provozovatelé obou systémů podepsali v dubnu 2025 dohodu o spolupráci a dnes už v Dillí probíhá pilotní provoz.

Zkoušejí to i v Dillí

Ačkoli jsou kontexty obou měst odlišné, princip je stejný: využít méně vytížené vozy metra mimo špičku pro přepravu zásilek. V Dillí zatím testují přepravu balíků v posledních vozech vybraných vlaků. V plánu jsou i takzvané mikro-huby, tedy místa pro překládku zboží přímo u stanic. Tato snaha má nejen logistický, ale hlavně ekologický význam – Dillí je jedním z nejznečištěnějších měst světa a každé auto méně se počítá.

Dillí již uzavřelo partnerství s logistickou společností Blue Dart. Samozřejmě to není bez komplikací, protože podzemní dráha v tomto městě je extrémně vytížená a najít volné místo pro převoz nákladu není snadné. Stanice navíc nejsou uzpůsobené na manipulaci s nákladem. Potenciální přínosy – od snížení emisí po rychlejší doručování – ale motivují k hledání řešení.

Přesun balíků pod zem může znít jako malý logistický trik, ale ve skutečnosti jde o velkou změnu myšlení: využít to, co už máme – metro – chytřeji a udržitelněji. Pokud se podaří najít rovnováhu komfortu cestujících, technických možností a bezpečnosti, může se z metra stát nejen páteř městské mobility, ale i stěžejní část moderní logistiky.