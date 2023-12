Místo dlouhého čekání u nabíječky jen pětiminutová výměna. Fiat otestuje vyměnitelné akumulátory

Globální automobilová korporace Stellantis (mateřská společnost Fiatu) uzavřela dohodu s kalifornskou firmou Ample, která se zabývá výměnou akumulátorů v elektromobilech. Cílem je zjednodušit napájení flotily sdílených elektromobilů Fiat 500e ve Španělsku s tím, že časem by se dohoda mohla rozšířit i na elektromobily v Evropě a ve Spojených státech. Podrobnosti přináší magazín The Verge.

Tím, že se Stellantis stal jedním z prvních výrobců automobilů, kteří hodlají využívat technologii výměny baterií, dává najevo předpoklad, že infrastruktura pro nabíjení elektromobilů v Evropě a USA zůstane v blízké budoucnosti zásadní překážkou pro jejich rozšíření a bude nutné hledat alternativní řešení.

Výměnná stanice místo nabíjecí

Automobilová korporace bude spolupracovat s firmou Ample na zahájení systému výměny baterií pro flotilu vozidel Fiat 500e nabízených v rámci služby sdílení aut prostřednictvím dceřiné společnosti Free2move. Služba bude spuštěna v roce 2024 v Madridu, kde je Fiat 500e již k dispozici. Ample má v tuto chvíli ve městě čtyři stanice a v následujících měsících jich plánuje vybudovat dalších devět.

Ample vyvinul standardizovanou stanici pro výměnu baterií, která může fungovat na relativně malém prostoru. Stanice nepotřebují tak robustní elektrické připojení, jaké vyžaduje ultravysokorychlostní stejnosměrná nabíječka, protože každá stanice bude nabíjet několik bateriových modulů nižším výkonem.

Výměna akumulátorů v elektromobilech je velmi oblíbená v Číně, ale v jiných zemích se zatím příliš neprosadila. V USA proběhlo několik pokusů o vybudování infrastruktury pro výměnu baterií – před pěti let to zkusila například Tesla – ale jen málo z nich bylo úspěšných.

Automatická výměna akumulátorů

Stellantis bude do vozidel Fiat 500e instalovat modulární baterie, které budou kompatibilní s výměnným systémem společnosti Ample. Výměna funguje tak, že vozidlo zajede do stanice, kde bude mírně nadzvednuto. Robotická ramena vyjmou ze spodní části vozidla vybitou baterii, nahradí ji plně nabitou a poté vozidlo spustí zpět. Celý proces by měl trvat pouhých pět minut.

„Náš systém ví, kolik baterií je ve Fiatu 500e, ví, jak každý z těchto modulů vyjmout a jak je zase vrátit do stejného uspořádání,“ řekl na brífinku s novináři generální ředitel společnosti Ample Khaled Hassounah. Zahájení provozu s malou flotilou sdílených vozidel v jednom městě pomůže zjistit, jak dobře systém Ample funguje a zda jej lze rozšířit na nové trhy a zahrnout do něj i soukromá vozidla.

Zákazníci, kteří si pak koupí auta kompatibilní s výměnným systémem Ample, si pouze předplatí určitý počet výměny akumulátoru, čímž se Stellantisu otevře nový zdroj příjmů. „Jsme přesvědčeni, že se jedná o infrastrukturní záležitost, která se může a bude rozšiřovat,“ dodal senior viceprezident pro nabíjení a energii Ricardo Stamatti.

Kompatibilní s jakýmkoli elektromobilem

Modulární baterie Ample jsou teoreticky kompatibilní s jakýmkoli elektromobilem, nicméně jejich implementace vyžaduje určité technické úpravy. Modulární baterie se instalují na adaptérovou desku (součást, která umožňuje připojení dvou součástek nebo zařízení, které by jinak nebyly kompatibilní), která nahrazuje původní akumulátor vozidla.

Ample musí pro každý model navrhnout konstrukční rám, který nahradí stávající sadu baterií a který bude obsahovat vyměnitelné moduly. Toto řešení přitom musí splňovat technické parametry původní sady – včetně stejných spojovacích prvků, šroubů a konektorů.

Pro Ample se nejedná o první test technologie výměny baterií. Už v roce 2021 tato firma zahájila malou zkušební akci v Bay Area, při které demonstrovala svou modulární baterii nahrazující původní akumulátory v elektromobilu, která umožňuje automatickým výměnným stanicím vyměnit vyčerpané baterie za nabité.