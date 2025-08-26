Místo hlasitého třesku jen tiché žuchnutí. Nadzvukové letadlo NASA X-59 se chystá na první let

V posledních měsících jsme svědky horečnaté aktivity kolem experimentálního letounu X-59, který má ambici vrátit nad pevninu nadzvukové cestování. V březnu proběhl důležitý test tzv. „engine speed hold“, tedy funkce podobné tempomatu v autě. Pilot díky ní nemusí ručně hlídat tah motoru a rychlost, což výrazně snižuje pracovní zátěž. Zkouška proběhla úspěšně, a to nejen na samotném motoru, ale i v propojení s avionikou letadla.
V dubnu NASA otestovala novou měřicí sondu určenou k zachycování rázových vln. Když letadlo překročí rychlost zvuku, vytváří prudké změny tlaku, které lidé na zemi slyší jako hromový třesk. Úkolem X-59 je tyto vlny „rozprostřít“, aby výsledkem bylo jen tlumené „žuchnutí“.
Hluk budou měřit sondy na stíhačkách F-15
Kalibrovaná sonda bude zavěšená na stíhačce F-15, která bude létat v těsném závěsu za X-59 a měřit, zda se skutečně daří eliminovat sonický třesk. Kromě přípravy sondy proběhla později v Mohavské poušti i generální zkouška rozmístění pozemních mikrofonů, aby při ostré prověrce vše klaplo na první pokus a data byla co nejpřesnější.
Nadzvukové letadlo NASA X-59 se chystá na první let
V květnu následovala série tzv. „aluminium bird“ zkoušek. Jde o simulované lety, kdy inženýři nechají pracovat všechny systémy letounu, jen motor zůstává vypnutý. Pilot seděl v kokpitu a reagoval na simulované letové údaje, zatímco počítače testovaly odezvu řídicích ploch a záměrně do systémů vkládaly i různé poruchy. Cílem bylo zjistit, zda elektronika i pilot dokážou na potíže správně zareagovat.
Dalším krokem byly červencové zkoušky v japonském supersonickém aerodynamickém tunelu JAXA. V měřítku 1:62, tedy s modelem dlouhým necelých padesát centimetrů, se ověřovaly predikce hlučnosti při letu rychlostí Mach 1,4. Výsledky poslouží ke zpřesnění výpočtových modelů proudění a potvrzení, že konstrukce X-59 opravdu zabrání spojování rázových vln do ohlušujícího třesku.
Chystá se první let. Potrvá zhruba hodinu
Po virtuálním létání přišel čas na skutečný pohyb. 10. července 2025 se stroj poprvé pohnul vlastní silou během pojížděcích zkoušek v kalifornském Palmdale. Ty probíhaly při nízkých rychlostech a prověřily brzdění, řízení i stabilitu. V dalších týdnech mají následovat pojíždění vyšší rychlostí, až téměř ke vzletové rychlosti. Tyto testy představují poslední krok před prvním letem, který se uskuteční v Kalifornii s odletem z Palmdale a přistáním na domovskou Edwardsovu leteckou základnu.
V srpnu NASA oznámila, že X-59 je na prahu historického momentu. První let má trvat přibližně hodinu, přičemž stroj má dosáhnout rychlosti kolem 240 mil za hodinu (cca 386 km/h) a výšky 12 tisíc stop (cca 3,6 km). Úkolem není lámat rekordy, ale důkladně prověřit letovou způsobilost, ovladatelnost a bezpečnost. Tým bude monitorovat klíčové systémy od motoru po autopilota a hodnotit i systém vidění vpřed (XVS), protože X-59 nemá čelní okno. Teprve po tomto základním „osahání“ stroje ve vzduchu se přistoupí k náročnějším fázím testování.
Celá mise, nazvaná Quesst, je rozdělena do tří fází. Ta první, tedy stavba a úvodní lety, právě vrcholí. Ve druhé fázi bude NASA ověřovat akustické vlastnosti letadla a potvrzovat, že technologie tichého třesku funguje podle propočtů. Vrcholem bude třetí fáze, kdy X-59 poletí nad vybranými obydlenými oblastmi a bude se zkoumat reakce veřejnosti. Právě to má otevřít dveře nové éře komerčních nadzvukových letů nad pevninou.