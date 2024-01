Místo inzulinových injekcí by mohla diabetikům pomáhat tabletka regenerující buňky slinivky břišní

Na obzoru se možná rýsuje nová metoda léčby cukrovky. Vědci z australského Baker Heart and Diabetes Institute dosáhli významného pokroku v léčbě diabetu díky regeneraci buněk slinivky břišní, které produkují inzulín. Tento objev by potenciálně mohl odstranit potřebu pravidelných inzulínových injekcí. Podrobnosti přináší web StudyFinds.

Vědecký tým zjistil, že inhibitory (látky, které snižují nebo zastavují aktivitu enzymů nebo jiného molekulárního mechanismu) EZH2 GSK126 a Tazemetostat dokážou během pouhých 48 hodin regenerovat inzulínové buňky a učinit je znovu funkčními. Pozitivní zprávou je, že tyto látky jsou již schváleny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv.

Regenerace buněk slinivky břišní

V průběhu výzkumu se ukázalo, že tyto léky, které se obvykle používají pro léčbu některých vzácných druhů rakoviny, dokážou v buňkách slinivky reaktivovat břišní schopnost produkovat inzulin. Tyto buňky jsou u lidí s diabetem prvního typu obvykle zničeny.

Tento zajímavý poznatek není omezen na určitou věkovou skupinu – výzkum potvrdil účinnost u osob ve věku od sedmi do 61 let. Při použití buněk od dětských i dospělých dárců s diabetem prvního typu a od nediabetického jedince vědci prokázali, že nově vytvořené inzulinové buňky mohou po stimulaci dvěma léky reagovat na glukózu a produkovat inzulin již za 48 hodin.

„Považujeme tento regenerativní přístup za důležitý pokrok směrem ke klinickému vývoji,“ říká ve zprávě pro média autor studie Sam El-Osta, který na Baker Heart and Diabetes Institute působí jako profesor. „Až dosud byl regenerační proces náhodný, chybělo jeho potvrzení, a co je důležitější, epigenetické mechanismy, které takovou regeneraci u lidí řídí, nebyly dosud dostatečně prozkoumány.“

Konec nepříjemných injekcí?

V současné době se dostupná léčba cukrovky zaměřuje především na kontrolu hladiny glukózy v krvi, ale neřeší příčinu v podobě destrukce buněk vylučujících inzulin. Nová terapie by mohla změnit léčbu onemocnění tím, že bude využívat zbývající buňky slinivky břišní pacienta k produkci inzulínu v reakci na glukózu, čímž by se nemocní mohli zbavit neustálé potřeby inzulínových injekcí.

Vedoucí výzkumný pracovník Keith Al-Hasani z neziskové organizace JDRF, která financuje léčbu diabetu prvního typu, zdůraznil naléhavost pokroku v tomto výzkumu. Vědci se nyní připravují na testování regenerační metody na preklinickém modelu s cílem vyvinout z výše uvedených inhibitorů léky, které by mohly obnovit produkci inzulínu u pacientů s diabetem.

Vzhledem k tomu, že v současné době žije na celém světě více než 530 milionů dospělých s cukrovkou, přičemž se očekává, že do roku 2030 se jejich počet zvýší na 643 milionů, je nesmírně důležitý rychlý přechod z výzkumné fáze do praktické léčby. Dosavadní výsledky bádání byly publikovány 1. ledna v odborném časopise Signal Transduction and Targeted Therapy.