Místo nepříjemného šťourání v nose budou stačit sliny. Nový test na COVID-19 je rychlý a levný

Jednou z nevýhod stávajících testů na onemocnění COVID-19 je jejich nepříjemnost z pohledu pacienta – vzorky pro vyšetření se získávají buď výtěrem z nosu, nebo odběrem krve. To se v dohledné době může změnit. Vědci z americké soukromé univerzity Yale totiž vyvinuli rychlý a cenově dostupný test, k jehož analýze stačí pouze vzorek slin.

Test již získal povolení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration; FDA) pro takzvané „nouzové používání“. Metoda, označovaná jako SalivaDirect, je dále ověřována pro testování jedinců bez příznaků prostřednictvím programu, který testuje hráče a zaměstnance Národní basketbalové asociace (National Basketball Association; NBA).

Rychle, levně, bezbolestně

Díky povolení FDA mohou vědci okamžitě poskytnout svou testovací metodu dalším diagnostickým laboratořím. Během několika následujících týdnů by se tak tento test mohl začít používat v rámci celých Spojených států.

Jedním z klíčových faktorů projektu SalivaDirect je skutečnost, že veškeré látky a nástroje lze získat od více dodavatelů. Díky tomu je možné pokračovat v testování i v případě potíží s dodavatelským řetězcem, což komplikovalo vývoj a výrobu některých testů v počátcích pandemie.

„Je to obrovský krok vpřed, aby bylo testování dostupnější,“ řekla Chantal Vogels, která měla na starosti laboratorní vývoj a validaci. „Začalo to jako nápad poté, co jsme zjistili, že sliny jsou slibným vzorkem pro detekci SARS-CoV-2, a nyní to má potenciál na použití ve velkém měřítku, čímž pomůže chránit veřejné zdraví. Jsme rádi, že můžeme přispět k boji proti koronaviru.“

SalivaDirect se ukáže v praxi

Odborníci se zaměřili na to, aby byl test SalivaDirect levný a dostupný. Díky tomu může být nasazen v širokém měřítku, a to i opakovaně. Test byl nakonec zjednodušen natolik, že materiál stojí jen pár dolarů a cena laboratorního vyšetření by neměla překročit 10 dolarů za vzorek (cca 220 Kč).

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle, byla eliminace drahých zkumavek na shromažďování slin. Předchozí studie totiž ukázaly, že SARS-CoV-2 je ve slinách dlouhodobě stabilní, a to i při vyšších teplotách, takže nevyžaduje konzervanty ani speciální zkumavky.

Na dalším vývoji hodlá s Yale spolupracovat Jackson Laboratory For Genomic Medicine. „Musíme pokračovat ve vývoji a implementaci nových způsobů provádění testů na SARS-CoV-2, které budou rychlejší, ekonomičtější a dostupnější při současném zachování přijatelné přesnosti,“ řekl ředitel laboratoře Charles Lee. „Tato metoda je dalším důležitým krokem k dosažení cíle.“

Bez snahy o výdělek

Tak trochu jako z jiného světa zní informace, že autoři nechtějí na SalivaDirect vydělávat. Naopak mají v plánu svou metodu zpřístupnit ve snaze zjednodušit testování a s cílem pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Pomalé, drahé a často i nedostupné testy na SARS-CoV-2 byly dosud jedním z hlavních kamenů úrazu v boji proti pandemii. Dle expertů jsou přitom denně potřeba až čtyři miliony testů.

„Díky SalivaDirect může naše laboratoř zdvojnásobit svou testovací kapacitu,“ uvedla profesorka Chen Liu, přednostka katedry patologie, která dohlížela na klinickou validaci studie. Související výzkum byl financován NBA, Národní asociací basketbalových hráčů a grantem od Emergency Ventures při Mercatus Center na George Mason University.