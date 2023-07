Místo Slonovinového muže mají archeologové Slonovinovou dámu

Archeologická lokalita Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán leží na jihozápadě Španělska jen pár kilometrů západně od Sevilly. V roce 2008 tam španělští archeologové objevili pět tisíc let starý hrob a v něm hotový poklad - slonovinu, jantar, korálky ze skořápek pštrosích vajec a křišťálovou dýku.

Vědci předpokládali, že vše patřilo vladaři tehdejší Iberie. Velkým množstvím předmětů ze slonoviny si vysloužil přezdívku Slonovinový muž. Jak ale ukazují výsledky nedávno publikované studie z vědeckého časopisu Scientific Reports, ve vladařském hrobu z doby měděné byla pohřbena žena. A tak se vladař Iberie dočkal přejmenování na Slonovinovou dámu.

Archeolog Roberto Risch z Universidat Autonoma de Barcelona, který se na studii nepodílel, říká v rozhovoru pro vědecký týdeník Science: „Výsledky této studie potvrzují to, co mnozí tušili. Pravěké ženy se těšily velké autoritě a prestiži. To staví na hlavu nedávné představy o vůdčích rolích mužů, ale mnohem lépe to zapadá do našeho současného chápání poměrů, jaké vládly v době měděné v západním Středomoří.“

Osídlení archeologické lokality Valencina, jak se dlouhý název obvykle zkracuje, dosáhlo největšího rozmachu v době měděné, tedy mezi lety 3200 př. n. l. a 2200 př. n. l. Tehdy tu lidé žili na ploše 450 hektarů. Roberto Risch o této archeologické lokalitě hovoří jako o „New Yorku Evropy“.

Hromadilo se tu bohatství z lovu i zemědělství, což podle Rische nastartovalo éru závratného vzestupu a rozmachu. Valencina se stala centrem obchodu. Jasně to dokazují komodity, jako je jantar nebo slonovina, které sem doputovaly ze vzdálených míst.