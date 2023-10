Místo výtahem choďte raději po schodech. Když denně vyjdete pět pater, snížíte riziko aterosklerózy o 20 %

Skutečnost, že prakticky jakýkoli intenzivnější pohyb má pozitivní vliv na zdraví kardiovaskulárního systému, je všeobecně známá. Nejnovější bádání vědců z americké Tulane University odhalilo, že pravidelné chození do schodů může být tajným spojencem v boji proti chorobám známým jako aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

Tento stav může způsobit zúžení a ztvrdnutí tepen v důsledku tvorby nánosů, což vede k srdečním onemocněním a mrtvici. Aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění jsou spolu s ischemickou chorobou srdeční a cévní mozkovou příhodou hlavní příčinou úmrtí na celém světě.

O pětinu nižší riziko

Odborníci se ponořili do zdravotních údajů téměř 459 000 dospělých osob z britské Biobanky, které sledovali po dobu přibližně 12,5 roku s cílem odhalit vztah mezi chozením do schodů a zdravím srdce. Rozdělili je do kategorií podle toho, jak často chodili do schodů, a sledovali, zda u nich nedochází k rozvoji srdečních onemocnění.

Vědci vypočítali náchylnost účastníků ke kardiovaskulárním onemocněním na základě rodinné anamnézy, genetických rizikových faktorů a zdravotních rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak a kouření v minulosti. Ukázalo se, že u osob, které denně vyšly do schodů více než pět pater, bylo riziko vzniku aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění o 20 % nižší než u těch, které do schodů nechodily.

Představte si riziko vzniku srdečního onemocnění jako skóre ve hře, kde nižší skóre znamená menší riziko. Pokud nechodíte do schodů, začínáte se skóre 1. Pokud vyjdete do schodů jednou až pětkrát denně, můžete snížit skóre na 0,97. Jestliže vyjdete šestkrát až desetkrát, bude to 0,84! Pro ty, kteří vycházejí 11-15×, 16-20× a 21× a vícekrát denně, je skóre 0,78, 0,77 a 0,81. Více schodů se tedy rovná nižšímu skóre a zdravějšímu srdci.

Studie také zjistila, že ti, kteří nejprve chodili do schodů, ale později přestali, měli o 32 % vyšší riziko vzniku aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění. Abyste tedy mohli těžit zdravotní výhody, je klíčem k úspěchu důsledné dodržování tohoto návyku. Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise Atherosclerosis.

Každodenní cíl

Tato studie ukazuje jednoduchost a dostupnost chůze do schodů jako formy cvičení, která může výrazně pozitivně ovlivnit zdraví našeho srdce. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, volba schodů místo výtahu se může stát návykem, který zásadně změní pravidla hry pro udržení kardiovaskulárního zdraví.

„Krátké dávky intenzivní chůze do schodů jsou časově efektivním způsobem, jak zlepšit kardiorespirační kondici a lipidový profil, zejména u těch, kteří nejsou schopni dosáhnout současných doporučení pro fyzickou aktivitu,“ říká v prohlášení autor studie profesor Lu Qi. „Tato zjištění zdůrazňují potenciální výhody chůze po schodech jako primárního preventivního opatření proti ateroskleróze v populaci.“

Pokud si uděláte z výstupu do více než pěti pater (tedy asi 50 kroků) každodenní rutinu, můžete tím zásadně přispět k ochraně před závažnými srdečními onemocněními a mrtvicí. Nezapomeňte, že rozhodující je důslednost. Ať už máte v rodině srdeční onemocnění, nebo ne, chůze po schodech může být snadnou a účinnou cestou k delšímu a zdravějšímu životu.