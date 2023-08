Místo žhavého pekla globálního otepleni možná přijde mrazivé sevření nové doby ledové

Lekce zvaná mladší dryas Zpomalené proudění vody v AMOC může být vyvoláno přirozenými výkyvy zemského klimatu. Jeho současné „zlenivění“ však vědci připisují především klimatickým změnám způsobeným činností člověka. Počítačové modely simulující vývoj klimatu do budoucna naznačují, že pokračující oteplování by mohlo způsobit rozvrat celého systému AMOC. Hlavní roli přitom sehrává tání ledu. Z obrovské masy grónských ledovců se do severního Atlantiku odlomí ročně 250 miliard tun ledu, který následně roztaje. Uvolňování ledu z Grónska nabývá na intenzitě a příliv studené, sladké vody do moře působí na proudění AMOC jako písek v ozubeném soukolí. V minulosti už přílivem studené sladké vody do severního Atlantiku ke kolapsu AMOC došlo. Naposledy se tak stalo před 12 900 roky a výsledkem bylo citelné ochlazení známé jako mladší dryas. Voda vzniklá na konci poslední doby ledové táním pevninských ledovců se na severoamerickém kontinentu nahromadila v obřím jezeře Agassiz, odkud se pak najednou uvolnila. Její příval do Atlantiku rozvrátil AMOC a vyvolal prudké ochlazení. V severním Atlantiku klesly na 1300 let teploty až o 10 °C. Vědci se obávají, že co se stalo v minulosti, to se může opakovat už v nebezpečně blízké budoucnosti. Kdy ale k takovému klimatickému zvratu dojde, je předmětem intenzivní vědecké debaty. Až doposud z klimatických modelů vyplývalo, že AMOC bude v příštích desetiletích nadále slábnout, ale je nepravděpodobné, že by zkolaboval během příští stovky let. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change, zkratkou IPCC) ve své poslední hodnotící zprávě uvedl, že existuje „střední jistota“, že AMOC do konce 21. století nezkolabuje. Někteří vědci, např. oceánolog David Thornalley z londýnské University College, však tvrdí, že standardní klimatické modely IPCC oslabení AMOC podceňují a nejsou pak s to podchytit jeho náhlé změny včetně kolapsu.

Doba ledová místo oteplení Kolaps AMOC by měl rozsáhlé globální následky. Podle Thornalleyho by se v některých částech Evropy výrazně ochladilo, a to až o 5 nebo 10 °C. Pásma tropických dešťů by se přesunula, což by v některých regionech vedlo k intenzivnějším suchům a jinde zase k vyšším úhrnům srážek včetně těch přívalových, jež s sebou přinášejí rozsáhlé záplavy. V severním Atlantiku může dojít k výraznému zvýšení hladiny moří. Kdyby AMOC přestal s transportem obrovských vodních mas, mohl by Atlantický oceán absorbovat méně oxidu uhličitého z atmosféry. Do některých jeho částí by se dostávalo méně kyslíku. To vše by vyvolalo rozsáhlé změny mořských ekosystémů, jejichž charakter, rozsah i dopady se dají předem jen stěží odhadnout. Skutečně může k těmto drastickým změnám dojít už během několika příštích desetiletí nebo dokonce jen za několik málo let? Peter Ditlevsen a Susanne Ditlevsenová došli ve své studii k závěru, že AMOC zkolabuje s poměrně vysokou pravděpodobností ještě v tomto století a kolaps se možná poprvé projeví už za dva roky. Slabiny studie Zjištění dánských vědců je v rozporu s většinou předchozích studií. Thornalley ale upozorňuje, že klimatické modely mohou oslabování AMOC podceňovat. To však podle něj neznamená, že by nová studie stávající náhled na stabilitu AMOC jednoznačně vyvrátila. „Ne, nemyslím si, že jedna studie převrací dosavadní náhled na stabilitu AMOC. Na tyto nové výsledky bychom měli pohlížet s určitou skepsí,“ nabádá David Thornalley. Studie dánských vědců využívá jiný přístup než předchozí modelování stability AMOC. Ditlevsen a Ditlevsenová vycházejí z pozorování teploty mořské hladiny v jedné oblasti severního Atlantiku a pomocí statistické metody na základě těchto dat extrapolují budoucnost celého oceánského systému. Tento přístup má podle odborníků svá pro a proti. Není totiž vůbec jisté, jestli lze AMOC v celé jeho složitosti spolehlivě prezentovat pozorováním z jedné jediné oblasti oceánu. Celý systém AMOC sledují vědci zhruba deset let. Přitom ale potřebují výsledky dlouhodobějších sledování, která jsou k dispozici jen z omezeného počtu lokalit. David Thornalley poukazuje i na další nejistoty nové studie. Ta dává teploty povrchu moře z jedné oblasti v severním Atlantiku do přímé souvislosti se změnami AMOC. Změna teplot ale nemusí být vyvolána jen změnami AMOC a pokud se tu uplatňují větší měrou i jiné faktory, pak jsou závěry studie dánského dua nespolehlivé.