MIT představil koncept hybridního elektrického letadla

Tým inženýrů z Massachusetts Institute of Technology (MIT) vytvořil koncept hybridního elektrického letadla, které má potenciál snížit emise oxidů dusíku o celých 95 %.

Oxidy dusíku jsou spojovány s respiračními chorobami a kardiovaskulárními poruchami, přičemž tyto zdravotní problémy podle zprávy MIT vedou k přibližně 16 000 úmrtím ročně. To znamená, že takto radikální snížení jejich emisí by mohlo zachránit desetitisíce životů.

„Stále by to byla obrovská technologická výzva, ale neexistují zde žádná fundamentální fyzikální omezení,“ uvedl profesor letectví a astronautiky Steven Barrett.



I tento letoun by využíval konvenční palivovou turbínu – v tomto případě umístěnou v nákladovém prostoru – avšak ta by poháněla generátor produkující elektřinu pro vrtule na křídlech. Samozřejmostí by byl systém kontroly emisí.

Toto řešení je prý jednou z možných odpovědí na skutečnost, že zatím bohužel nedisponujeme žádnou bateriovou technologiií pro větší letadla.

„Bez zásadních průlomů v oblasti technologie baterií k jejich elektrifikaci v dohledné době zkrátka nedojde,“ konstatoval Barett.

