Mlhové kolektory jako z Hvězdných válek mohou zásobovat vodou nejsušší města na světě

V chilské poušti Atacama, nejsušším místě na Zemi, kde roční úhrn srážek nedosahuje ani jednoho milimetru, přišli vědci s pozoruhodným řešením nedostatku vody. Pomocí speciálních sítí zachycují kapky z mlhy, která se pravidelně tvoří nad Tichým oceánem. „Jde o významný posun ve vnímání využití mlhy – od venkovského řešení malého rozsahu k praktickému vodnímu zdroji pro města,“ říká Carter Gamberini z Universidad Mayor.

Systém je překvapivě jednoduchý a energeticky nenáročný. Mezi dvěma sloupy je napnuta jemná síť, na které se zachycují drobné kapičky z mlhy. Ty postupně stékají do žlabu a odtud do zásobních nádrží. Vědci testovali tento systém ve městě Alto Hospicio, kde žije 113 000 až 143 000 obyvatel. Mnozí z nich, zejména v neformálních osadách, nemají přístup k běžnému vodovodu a jsou závislí na dodávkách vody cisternami.

Sběr vlhkosti jako v Hvězdných válkách

Výsledky studie jsou více než slibné. V oblasti o rozloze 100 kilometrů čtverečních kolem Alto Hospicio lze denně zachytit 0,2 až 5 litrů vody na metr čtvereční sítě. V nejpříznivějších měsících, srpnu a září, to bylo dokonce až 10 litrů. Díky dostatečně velké ploše sítí by tak bylo možné pokrýt týdenní spotřebu vody pro více než 10 000 obyvatel neformálních osad.

Mlhové kolektory

Současným hlavním zdrojem vody pro region jsou podzemní vrstvy hornin obsahující vodu, takzvané akvifery (podpovrchové geologické útvary, které jsou důležité pro zásobování vodou). Ty se však naposledy doplnily před 10 až 17 tisíci lety, kdy v Atacamě ještě pršelo. „Vzhledem k rostoucí poptávce a míře čerpání je jasné, že tento zdroj není obnovitelný.“ vysvětluje Gamberini. „Je to jako těžba vody – jednou vyčerpáme všechno.“

Mlha, místními nazývaná „camanchaca“ (v jazyce Aymarů znamená „temnota“), vzniká, když teplý vlhký vzduch proudí nad studeným oceánem. Vytváří se tak nízká oblačnost o tloušťce asi 200 metrů ve výšce kolem 500 metrů nad mořem. Ta je pak větrem hnána na pevninu, kde naráží na pobřežní hory. Právě zde je potenciál pro její zachycení největší.

Využívané vodní zdroje

Zachycenou vodu by bylo možné využít k různým účelům. Kromě pitné vody pro obyvatele by mohla sloužit k zavlažování městské zeleně – na to by stačilo 110 metrů čtverečních sítí. Zajímavou možností je také využití pro hydroponické pěstování zeleniny. Z jednoho metru čtverečního by bylo možné vypěstovat 15 až 20 kilogramů listové zeleniny měsíčně.

Publikace v renomovaném časopise

„Nechceme tvrdit, že zachycování mlhy vyřeší všechny problémy s nedostatkem vody,“ upozorňuje spoluautorka studie Nathalie Verbrugghe z Université libre de Bruxelles. „Je to však slibný doplňkový zdroj, který může významně zlepšit kvalitu života místních obyvatel.“ Pro úspěšné využití je podle ní klíčová správná kombinace hustoty mlhy, větrných podmínek a vhodně orientovaného terénu.

Mlhové kolektory pro sběr vody

Vědecký tým nyní pracuje na podrobné mapě potenciálu zachycování mlhy pro celé severní Chile. „Doufáme, že přesvědčíme politiky, aby tento obnovitelný zdroj začlenili do strategií vodního hospodářství,“ uzavírá Gamberini. „Mohlo by to zvýšit odolnost měst vůči klimatickým změnám a rychlé urbanizaci a zároveň zlepšit přístup k čisté vodě.“

Dosavadní výsledky vědeckého bádání na toto téma byly publikovány 20. února 2025 v odborném časopise Frontiers in Environmental Science. Toto prestižní vědecké periodikum se zaměřuje na environmentální vědy a publikuje nejnovější výzkumy v oblasti životního prostředí, ekologie a udržitelného rozvoje.

Časopis používá rigorózní systém peer review, kde každý článek prochází důkladným hodnocením několika nezávislých odborníků v daném oboru, kteří posuzují jeho vědeckou kvalitu, metodologii, význam zjištění a celkový přínos pro environmentální vědy.

Zdroje: Frontiers in Environmental Science, EurekAlert!, Popular Science, SciTechDaily