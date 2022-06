Mluví, létají a cestují časem. 10 legendárních filmových a seriálových automobilů

DeLorean DMC-12: Návrat do budoucnosti Na stránkách vědecko-technického magazínu prostě nemůžeme začít jiným autem než DeLoreanem DMC-12 z trilogie Návrat do budoucnosti. V každém díle se objevila nějakým způsobem modifikovaná verze tohoto futuristického auta, jež sloužilo k cestování časem. DeLorean DMC-12: Návrat do budoucnosti K zahájení cestování časem potřebuje tento vůz dvě zásadní věci: 1,21 gigawattu energie a rychlost 88 mil za hodinu (142 km/h). Součástí upraveného infotainmentu byly, mimo jiné, tři barevné displeje – červená čísla ukazovala cílový čas, zelená aktuální a žlutá počáteční čas. DeLorean předvádí další návrat do budoucnosti. Nový elektromobil vypadá fantasticky Dnes si můžete DeLorean postavit z bezmála 1900 kostiček stavebnice LEGO. Ještě lepší zprávou pak je, že se značka DeLorean Motor Company vrací na scénu. Připravovaný model DeLorean Alpha5 je futuristický elektromobil, který na historii značky odkazuje nahoru vyklápěnými dveřmi.

KITT: Knight Rider Černý automobil KITT s červeně blikajícími LEDkami byl hrdinou osmdesátkového amerického akčního kriminálního seriálu Knight Rider. Za jeho volantem mohli diváci potkávat Davida Hasselhoffa v roli moderního bojovníka proti zločinu. KITT: Knight Rider KITT byl takřka dokonalé auto našlapané nejnovějšími technologiemi včetně umělé inteligence. V původním seriálu zastával tuto roli Pontiac Firebird Trans Am z roku 1982, v pozdější sérii Knight Rider – Legenda se vrací převzal úlohu Ford Shelby GT500KR. Lego v červenci: Legendární Knight Rider i s kamionem, nové sety a halda slev Patrně nejzásadnější vlastností tohoto filmového vozu byla schopnost mluvit. Během natáčení byl KITT namlouván asistentem s tím, že dialogy byly později předabovány ve studiu. Hlavním protivníkem byl KARR, zastoupený též automobilem Pontiac Trans Am.

Mini: Mr. Bean O tom, že ne všechna legendární filmová a seriálová auta musí mít ladné křivky a futuristické vychytávky, svědčí autíčko, jež ke své přepravě používal britský komik Rovan Atkinson, známý jako Mr. Bean. Jablkově zelený Mini 1000 MkII z roku 1976 s černě natřenou kapotou k potrhlému chlapíkovi dokonale pasoval. Mini: Mr. Bean Mini byl bezpochyby dokonalou volbou pro postavu, kterou Atkinson ztvárňoval. Koneckonců, malé autíčko bylo prakticky od svého uvedení na trh v roce 1959 vždy považováno za symbol podivínství. Na druhou stranu mělo na svou dobu mnoho předností – vzhledem k celkové velikosti bylo poměrně prostorné, mělo nízkou spotřebu paliva, snadno se s ním parkovalo a bylo k dispozici v řadě konfigurací. Web španělského předsednictví se proměnil ve fanklub Mr. Beana Nutno podotknout, že verze Mr. Beana byla v mnoha směrech upravená. Pyšnila se visacími zámky na dveřích a systémem skrytých klíčů, který zahrnoval sekvenci klíčů rozmístěných ve vozidle a kolem něj, na jejímž konci byl klíček od zapalování. Patentovaný systém proti krádeži zahrnoval například také úplné odstranění volantu vozidla.

Lotus Esprit S1: Špion, který mě miloval V Bondovkách se to doslova hemží zajímavými a často i vysloveně krásnými, drahými automobily. Vybrat jeden, který se vysloveně vymyká, tak nebylo vůbec jednoduché. Nakonec to u nás vyhrál Lotus Esprit S1 z filmu Špion, který mě miloval z roku 1977. Lotus Esprit S1: Špion, který mě miloval Je možná paradoxem, že tento auťák nebyl nejrychlejším ani nejžádanějším vozem, který Bond měl. Jeho čtyřválcový motor o objemu 2,0 litru měl výkon pouze 160 koní a z nuly na stovku se dokázal rozjet za 8,4 sekundy, což je čas, který by dnes hravě překonala většina hot hatchů. Esprit však měl v rukávu obrovské množství vychytávek. Nejenže měl za poznávací značkou ukrytý rozprašovač betonu, ale disponoval schopností se zcela ponořit do vody a proměnit se v ponorku. Po přeměně byl podvodní Lotus plně připraven k boji – byl po zuby ozbrojen minami, torpédy, a dokonce i raketami země-vzduch.

Ford Mustang GT Fastback: Bullittův případ Opět se přesuneme do šedesátých let minulého století, konkrétně do roku 1968, kdy si Steve McQueen zahrál roli policejního poručíka Franka Bullitta. Ve zřejmě nejslavnější filmové honičce pronásleduje ulicemi San Francisca skupinu nájemných vrahů v jednom z nejlepších Fordů Mustang všech dob. Ford Mustang GT Fastback: Bullittův případ McQueen většinu jízdy řídil sám, a přestože doufal, že si vůz ponechá a zařadí ho do své soukromé sbírky, krátce po dokončení filmu byl prodán zaměstnanci Warner Bros Robertu Rossovi. Hercovy prosby o jeho odkoupení zůstaly bez odezvy. Test elektromobilu Ford Mustang Mach-E 4X AWD. Legendární jméno a tlačítka místo klik Vůz poté strávil několik let u skutečného detektiva a v roce 1974 se jeho čtvrtým majitelem stal Robert Kiernan z New Jersey. Znovu se překvapivě vynořil o desítky let později, když ho Ford ukázal na detroitském autosalonu v roce 2018. Tím ovšem jeho sláva neskončila. Na aukci Mecum vynesl nejvyšší prodejní cenu ze všech Mustangů, které kdy byly ve veřejné dražbě prodány. Konečná částka byla 3,74 milionu dolarů.

Batmobile: Batman K filmům s komiksovou postavou jménem Batman neodmyslitelně patří i jeho přibližovadlo, označované jako Batmobile. V tomto případě se jedná o čistě fiktivní automobil. Obrněné taktické útočné vozidlo hrdina používá v boji proti zločinu v ulicích Gotham City. Batmobile: Batman Batmobil měl v průběhu let mnoho podob, od skromných začátků v podobě vozu Cadillac Series 75 nebo Mercury Convertible v prvních televizních seriálech ze 40. let, přes kabriolet plný gadgetů v seriálech Adama Westa z 60. let, až po moderní verze ve filmových adaptacích Tima Burtona, Joela Schumachera a Christophera Nolana. Lego v září: Obří Cat pro dospělé, dva Batmobily a první Lego set ze Slovenska V průběhu času se Batmobil stal technologicky nejvyspělejším prostředkem v Batmanově arzenálu. V některých vyobrazeních může jezdit bez posádky nebo ho lze ovládat na dálku. V aktuálním celovečerním filmu The Batman se však vrací ke klasičtějším verzím – jedná se vůz, který vypadá jako moderní muscle car.

Cadillac Miller-Meteor: Krotitelé duchů Krotitelé duchů neodmyslitelně patří k duchařským komediím z osmdesátých let minulého století. Kromě hvězdného obsazení, sestávajícího například z Billa Murraye, Dana Aykroyda či Sigourney Weaver, tu svou roli sehrál i automobil – jmenovitě Cadillac Miller-Meteor v sanitním provedení. Vozidlo schopné převážet veškerou výbavu, kterou Krotitelé duchů potřebovali ke své práci, je jednou z nejpamátnějších součástí této filmové série. Cadillac Miller-Meteor: Krotitelé duchů Karosářská firma Miller-Meteor byla založena v 50. letech 20. století a zabývala se zejména stavbou a úpravami „profesionálních vozidel“. Specializovala se na značku Cadillac a stavěla například sanitní a pohřební vozy založené na vozech Cadillac de Ville a Eldorado. Byznys však překazily 70. léta, kdy v USA vstoupily v platnost zákony omezující používání osobních automobilů jako vozidel záchranné služby. Krotitelé duchů: Odkaz - spielbergovské rodinné dobrodružství, které přivádí na scénu teenagerské hrdiny Vypouklé chromované mlhové světlomety, dlouhá zalomená kapota a skrytá zadní kola daly vozu Cadillac Miller-Meteor ikonický design a jeden z nejpamátnějších tvarů v historii automobilismu. Tvar a design vozu se v původní řadě duchařských příběhů nikdy nezměnil. Až ve filmech z tohoto století byl použit novější (původně pohřební) vůz Cadillac Brougham.

Ford Falcon XB: Šílený Max Australský akční sci-fi thriller Šílený Max z roku 1979 posadil Mela Gibsona v hlavní roli za volant Fordu Falcon XB. Kromě obrovského turbodmychadla trčícího z kapoty byl Falcon celý v černé barvě, s mohutnými pneumatikami, zakrytými světly a obrovskými trubkovými varhany výfuků. Ford Falcon XB: Šílený Max Vůz se vrací ve filmu Šílený Max 2: Bojovník silnic, kde ale vypadá, že už má svá nejlepší léta dávno za sebou. Auto bylo dále upraveno, aby zvládlo jízdu v drsné krajině, a dokonce bylo zaminováno pro případ, že by se ho někdo pokusil ukrást. Krátce se objevilo také v posledním filmu Šílený Max: Zběsilá cesta, kde ho rozdrtily dva náklaďáky. Šílený Max: Zběsilá cesta – recenze filmu Ford Falcon je stálicí australské nabídky značky. V některých směrech byl podobný evropskému Fordu Mondeo, ale australský protějšek měl v nabídce mnohem větší motory. Modelová řada XB se vyráběla v letech 1973 až 1976 a zahrnovala sedany, kombíky, a samozřejmě dvoudveřovou verzi, jež se objevila ve filmu Šílený Max.

Ferrari 250 GT California: Volný den Ferrise Buellera Co by to bylo za přehled legendárních aut, kdyby v něm chybělo italské Ferrari v typické červené barvě? Pro hlavního hrdinu Ferrise Buellera byl model 250 GT California ztělesněním pohody. Pro mnohé z nás je jím stále – jeho nádherné linie, skvěle zpracovaný motor a intenzivní italské charisma stačí k tomu, aby okouzlily téměř každého petrolheada. Ferrari 250 GT California: Volný den Ferrise Buellera Model 250 GT zůstává jedním z nejžádanějších vozů na světě – například v únoru 2015 se jeden prodal za více než 15 milionů dolarů. Dvanáctiválcový motor o objemu 3,0 litru měl v novém stavu výkon přibližně 275 koní a celkem se vyrobilo pouze 55 kusů. Tento model je dodnes jednou z nejúspěšnějších řad v rané historii slavné značky. Dopřejte si Porsche, Ferrari a Lamborghini i bez miliónů na účtu. Takhle je zpracovalo LEGO V jedné z nejslavnějších scén Ferris přesvědčí svého kamaráda, aby si půjčil otcovo vzácné Ferrari GT California z roku 1958. Auto se vydá na bláznivou jízdu, jež skončí proražením garáže a pádem do rokle. Zajímavostí je, že v některých záběrech bylo skutečné Ferrari 250 GT, nicméně v mnoha dalších byly na natáčení použity levnější repliky.