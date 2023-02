Molekulární mračno Pulec zřejmě krouží kolem veliké černé díry

Mléčná dráha je plná rozmanitě tvarovaných mračen kosmického plynu. Některá z nich jsou opravdu zvláštní a mohou souviset s nesmírně zajímavým fenoménem. Přesně takové je i molekulární mračno, kterému astronomové přezdívají Pulec (anglicky Tadpole).

Mračno Pulec nedávno objevil a prozkoumal tým japonských astronomů, které vedla Miyuki Kaneko z Keio University. Využili k tomu data submilimetrového radioteleskopu James Clerk Maxwell Telescope na vrcholku havajské sopky Mauna Kea a 45metrového radioteleskopu Nobeyama v japonském Minamimaki.

Pulec se nachází ve vzdálenosti asi 27 tisíc světelných let a pozorujeme ho v souhvězdí Střelce. Jak japonští badatelé zjistili, jeho tvar intenzivně naznačuje, že obíhá kolem nesmírně hmotného objektu. Problém je v tom, že tento objekt, kolem něhož Pulec krouží, není vidět. Jako by byl pro naše přístroje neviditelný, ale přitom je jeho gravitace natolik drtivá, že vytváří tvar pulce.

Černá díra?

Vědci mají v podobných případech poměrně jasno. Nejlepším vysvětlením je, že Pulec obíhá kolem černé díry. Černé díry samy o sobě nezáří, protože zpoza horizontu událostí se nedostane vůbec nic, ani záření.

Můžeme odhalit v podstatě jen ve dvou případech. Když se „krmí“ nějakým okolním materiálem, který v důsledku pohybu v akrečním disku kolem černé díry září, a v případě, že černá díra na něco působí gravitací.

Nejčastěji jde o situace, kdy pozorujeme objekt, který obíhá kolem něčeho velice hmotného a přitom neviditelného. Další možností je, že černá díra svou gravitací zakřiví záření nějakého objektu, který se nachází z našeho pohledu za černou dírou.

V tomto případě by mělo jít o černou díru, jejíž hmotnost je asi 100 tisíc Sluncí. Pokud je to pravda, Pulec by nám pomohl k významnému objevu. Taková hmotnost totiž odpovídá černé díře střední velikosti (IMBH, podle anglického Intermediate-mass black hole), které jsou těžší než hvězdné černé díry a lehčí než supermasivní černé díry. Doposud přitom známe jen zhruba 5 kandidátů na takový vesmírný objekt.

Pro potvrzení tohoto pozoruhodného objevu budou nutná ještě další pozorování. Badatelé plánují zapojit do výzkumu soustavu radioteleskopů ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) v Chile. Ta by mohla v blízkosti Pulce nalézt stopy přítomnosti černé díry, případně jiného objektu.