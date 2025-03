Most v Baltimoru, zničený nárazem nákladní lodě, se dočká náhrady. Bude vyšší, delší a úplně jiné konstrukce

V březnu loňského roku došlo k jednomu z největších neštěstí v historii amerických mostů. Kontejnerová loď Dali ztratila kontrolu a narazila do nosného pilíře mostu Francise Scotta Keye, důležité dopravní tepny spojující Baltimore s okolím. Následný kolaps mostu si vyžádal šest životů, způsobil obrovské dopravní i hospodářské komplikace a v konečném důsledku znamenal miliardové ekonomické škody.

Téměř rok po tragédii představil guvernér Marylandu Wes Moore návrh nového mostu Francise Scotta Keye. „Dnes děláme důležitý krok k zotavení z tragického zřícení mostu, které ovlivnilo nejen ekonomiku Marylandu, ale i celého národa,“ uvedl Moore při slavnostním odhalení.

Úplně jiná konstrukce

Nový most bude využívat moderní zavěšenou konstrukci s lany, což je oproti původnímu příhradovému mostu výrazná změna. Celková délka přemostění naroste z původních 2,74 km na 3,22 km, přičemž hlavní zavěšené rozpětí bude měřit impozantních 1000 metrů.

Plán nového mostu v Baltimoru

Firma Kiewit, která získala zakázku na celý projekt, navrhla most, jenž má vydržet minimálně 100 let a integrovala nejmodernější technologie pro ochranu před kolizemi s loděmi, včetně vylepšené ochrany pilířů proti nárazům.

Jednou z nejvýznamnějších změn je zvýšení výšky nad vodní hladinou z původních 56 metrů na 70 metrů, což umožní bezpečnější průjezd i těm největším nákladním lodím. Vzdálenost mezi hlavními podpěrnými pylony se zvětší ze 368 metrů na 487 metrů, čímž se výrazně sníží riziko kolize s plovoucími kolosy. Dva hlavní pylony se budou tyčit do výšky přes 180 metrů, což z nich učiní dominantu baltimorského přístavu.

Začne se na jaře tohoto roku

„Zatímco se dnes radujeme z nového designu, musíme pamatovat, že jeho vznik má kořeny v hluboké tragédii, při níž zahynulo šest lidí, kteří se snažili zlepšit naše životy,“ připomněl starosta Baltimoru Brandon Scott. „Tento most bude nejen architektonickou dominantou města, ale také životně důležitým spojením se světem a připomínkou těch, které jsme ztratili.“

Stavba bude financována z federálních zdrojů, přičemž v prosinci 2024 podepsal tehdejší prezident Biden zákon, který zajišťuje plné pokrytí nákladů. Očekává se, že si celý projekt vyžádá investici 1,7 až 1,9 miliardy dolarů. Federální vláda plánuje tyto prostředky později získat zpět prostřednictvím pojistných plnění a soudních sporů se stranami odpovědnými za havárii.

Na jaře tohoto roku začne demolice zbývajících částí původního mostu, která potrvá přibližně 10 měsíců. Bezprostředně poté bude zahájena výstavba nové konstrukce. „V podstatě bereme to nejlepší z nejlepšího, co můžeme najít, ale zároveň se velmi soustředíme na co nejkratší čas potřebný k obnovení mostu,“ vysvětlil tajemník Ministerstva dopravy Marylandu Paul Wiedefeld.

Hotovo bude v roce 2028

Nový most bude mít, stejně jako jeho předchůdce, čtyři jízdní pruhy – dva v každém směru, ale přidá širší krajnice, aby vyhověl současným federálním normám. Součástí projektu je také rozšíření plavebního kanálu ze 213 metrů na 305 metrů. Guvernér Moore zdůraznil, že při stavbě budou použity nejkvalitnější dostupné materiály a práci zde získá mnoho obyvatel Marylandu.

Dokončení mostu je plánováno na podzim 2028, nejpozději do 15. října. Státní úřady však nabídnou finanční pobídky motivující k dřívějšímu dokončení. Souběžně s obnovou mostu Maryland investuje 15 milionů dolarů do projektu kontejnerového terminálu Tradepoint Atlantic, který zvýší kapacitu přístavu o 70 %, vytvoří více než 8000 pracovních míst a přinese soukromé investice ve výši jedné miliardy dolarů.

Příčiny kolapsu mostu nadále zkoumá Národní dopravní bezpečnostní úřad (NTSB). Dosavadní analýzy ukazují, že loď Dali měla před samotnou havárií problémy s elektrickými systémy. Současně s tím běží soudní řízení s cílem určit odpovědnost a možné kompenzace pro poškozené.

Zdroje: Key Bridge Rebuild, Interesting Engineering, New Atlas, Wikipedia.