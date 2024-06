Motor a berany. Jezdili jsme na elektrickém gravelu Canyon s motorem Bosch SX

Jestli víte, co je to gravel, příští list přeskočte. Ale nejsme na cyklistickém webu, tak bych to měl vysvětlit.

Zlé jazyky tvrdí, že gravel je hlavně móda. Že na silnici jede hůř než silniční kolo a v terénu je horší než horské. A k tomu ty berany… My, kterým tento typ kola velmi vyhovuje, odpovídáme, že na silnici jede mnohem lépe než MTB a do terénu, který jezdíme, by si žádná silnička netroufla. A hlavně má berany!

Když na elektrokole sedíte poprvé, máte pocit, jako by vás někdo lehce tlačil; šlape se snadněji než obvykle a slyšíte svištivý zvuk elektromotoru. U motoru SX to není žádná vysoká a nepříjemná frekvence, jen nenápadné a celkem tiché bzučení, které se mění podle síly šlapání.

U motoru Bosch Performance Line SX si výrobce kola může vybrat z více možností. Buď umístit snímač na zadní část rámu a magnetický protikus k zadnímu brzdovému kotouči, případně do výpletu. Anebo jak to udělal Canyon, pomocí magnetického prvku na ráfku u ventilku . Tady není potřeba protikus, otáčení kola v tomto případě dokáže detekovat samotný motor, když se k němu ventilek s magnetem přiblíží.

Jednotlivé komponenty Chytrého systému si jako uživatel nemůžete zvolit a nakombinovat sami. To dělají výrobci kol, kteří vybírají vhodné kombinace podle zaměření kola i zamýšlené ceny. Můžete se ale rozhodnout, že chcete pro určitý typ kola třeba motor SX s co nejvyšší kapacitou baterie a displejem na řídítkách – a hledat, jestli některá značka tuto kombinaci nabízí.

Rozdíl v hmotnosti není nijak zásadní. Canyon jsem stejně jako svoje kolo nosil v práci do třetího patra po úzkých, točitých schodech, a nebyl to vůbec problém. Malý, lehký motor a baterie s trochu nižší kapacitou jsou při použití na gravelech skvělý kompromis.

Kolik to ujede?

Loni jsem měl v horském elektrokole baterii s velkou kapacitou 750 Wh. V kombinaci s tímto typem kola, se kterým se člověk nevydává na dlouhé výlety, jsem ji nevybil do vypnutí. Na egravelu s menší baterií 400 Wh to bylo mnohem jednodušší, a tak jsem se cíleně snažil zjistit dojezd s různými jízdními režimy, na různých typech trasy a při různém způsobu jízdy.

Hned první vyjížďka nedopadla nejlépe: O energii jsem přišel už po 61 km a převýšení 977 m. To nebyl zrovna výsledek do hitparády. Použil jsem režim Tour, který byl v kole od Canyonu předpřipravený. Potom jsem si ale vzpomněl, že mi loni na MTB velmi vyhovoval režim Tour+, který kombinuje vysoký výkon, když je potřeba, a současně dokáže energií šetřit.

Čtveřici jízdních režimů jsem proto v kole přenastavil a začal jezdit s Tour+, Eco a Auto. K tomu jsem pracoval s ovlivňováním síly jejich podpory. Snižoval jsem ji, protože motor je silnější, než jsem potřeboval, a s menším výkonem se pak prodlouží dojezd.

V tabulce jsou všechny delší jízdy, při kterých jsem baterii buď vybil do nuly, nebo v ní zůstalo jen pár procent. V těchto případech dojezd i převýšení dopočítávám, jak by to dopadlo, kdybych jel až úplně do vybití.

Jízda Režim a podpora Dojezd Převýšení Průměrná rychlost Podrobnosti na X 1 Tour 61 km 977 m 23,6 km/h odkaz 2 Eco 112 km 1463 m 23,7 km/h odkaz 3 Tour+ 70 km 1348 m 20,2 km/h odkaz 4 Tour+ (-2) 79 km 1412 m 24,8 km/h odkaz 5 Tour+ (-2) 83 km 1187 m 26,5 km/h 6 Tour+ 63 km 1243 m 22,9 km/h 7 Auto (-3) 145 km 554 m 26,2 km/h odkaz 8 Auto (-5) 106 km 1068 m 27,0 km/h odkaz 9 Tour+ (-1) 70 km 1306 m 23,4 km/h odkaz 10 Eco 118 km 1512 m 26,5 km/h odkaz

K většině těchto testů dojezdu jsem psal dlouhé postřehy na síť X, můžete se na ně podívat přes uvedené odkazy. Případně přes hashtag #egravel.

Ale zpět k dojezdu. V tabulce si všimněte sloupce s převýšením, kde jsou často hodně vysoká čísla. I s nimi baterie ve výkonném režimu Tour+ vydržela 70–80 km. Kdo se vydá na méně kopcovitou trasu, dojede ještě dál.

U jedné rovinaté trasy (7) jsem dosáhl až na 145 km, bylo to ale do značné míry tím, že jsem na rovině šetřil baterii a jel rychlostmi, kdy motor zabíral už jen jemně, nebo vůbec.

Ale i v trasách s kopci jsem s režimy Eco a Auto dosáhl dojezdu přes sto kilometrů (2, 8, 11). Tady jsem si jen nechal pomáhat méně než u silného režimu Tour+.

Zajímavé jsou jízdy 3 a 9. Je to úplně stejná trasa, ale u prvního pokusu jsem byl po nemoci a nechtěl jsem se uhnat. Nechal jsem se proto více vézt: hlídal si nízkou tepovou frekvenci, nepřeháněl to s kadencí šlapání a hodně využíval sílu elektromotoru. Podruhé jsem už jel svým stylem, mnohem sportovněji. Na dojezd to přitom nemělo žádný vliv. Po sedmdesáti kilometrech se mi baterie vybila a motor vypnul na úplně stejném místě!

Souvisí to s tím, jak motor pomáhá: čím více dáváte vlastního výkonu, tím více dostanete od motoru. Poprvé tak byla průměrná rychlost jen 20,2 km/h, protože se motor účastnil adekvátně tomu, co jsem do jízdy vkládal sám. Podruhé s 23,4 km/h zabíral mnohem silněji. Ale překvapilo mě to, čekal jsem, že u sportovnější jízdy skončím s energií dřív.

Na všechny měřené jízdy se můžete podívat také v tomto grafu. Na ose X je dojezd, na Y převýšení. Barvy odlišují jednotlivé jízdní režimy, které jsem pro jízdu zvolil.

Moje dojezdy nemusí být vaše dojezdy

Na to, jak daleko elektrokolo zvládne dojet, má vliv mnoho faktorů:

Samotné kolo: vlastnosti jeho motoru, kapacita baterie a její kondice, hmotnost kola, valivý a jiné odpory

Zvolený jízdní režim a jeho nastavení

Zvolená trasa: převýšení, terén a protivítr

Jízdní režim cyklisty: jestli se více nechá vézt, nebo jede sportovním stylem, jakou jede rychlostí, jak často v režimu s vypnutým motorem za hranicí 25 km/h atd.

Hmotnost jezdce

Hmotnost cyklisty může mít u elektrokola velký vliv. Představte si jízdu na běžném kole se zátěží – každé kilo navíc je hned znát a šlape se mnohem obtížněji. U lidí se přitom rozdíly v hmotnosti počítají i v desítkách kilogramů.

Jestli jste tintítko, kolo s vámi dojede mnohem dál. U medvědů v sedle musí elektromotor zabírat víc, a to se negativně projeví na výdrži baterie. Dojezdy uvedené v tomto článku jsou s mými 85 kg.

Aplikace Flow v telefonu ukazuje aktuální odhady dojezdu elektrokola v každém ze čtyř zvolených režimů. Počítá je s ohledem na váš vlastní styl jízdy, ale čísla jsou hodně pesimistická – jakoby ukazovala jízdu do kopců. Na vyjížďkách jsem vždy dosáhl i násobně lepších vzdáleností.

