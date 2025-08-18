Mozkový implantát a AI umí dekódovat vnitřní monolog v hlavě. Je to naděje pro lidi uvězněné ve vlastním těle

Vědcům ze Stanford University a dalších institucí se podařil husarský kousek, který pro lidi s těžkým ochrnutím posouvá hranice komunikace. Vyvinuli rozhraní, jež dokáže v reálném čase s až 74% přesností dekódovat takzvanou vnitřní řeč, tedy tichý monolog, který si vedeme v hlavě. Tato metoda představuje obrovskou naději pro pacienty, kteří ztratili schopnost mluvit, například v důsledku amyotrofické laterální sklerózy (ALS) či mozkové mrtvice.
Základem všeho je rozhraní mozek-počítač (anglicky brain-computer interface, BCI), které využívá mikroelektrody implantované přímo v řečově relevantních oblastech motorické kůry (ventrální precentrální gyrus aj.). Pokud vás, podobně jako nás, zarazil údaj o motorické kůře, pak vězte, že tato oblast řeč vykonává, tedy ovládá svaly, zatímco centra pro porozumění a tvorbu řeči (Wernickeho a Brocova oblast) leží jinde.
Počítač četl myšlenky paralyzovaných pacientů
Na rozdíl od starších metod, které vyžadovaly fyzickou snahu o mluvení, což je pro pacienty vyčerpávající, nový systém analyzuje pouhé myšlenky na slova. Získaná data o mozkové aktivitě následně zpracovává umělá inteligence, která je rychlostí až několika desítek slov za minutu převádí na text.
Grafický abstrakt vědecké práce
Při testování na čtyřech pacientech s těžkou paralýzou (tři s ALS a jeden po těžké mrtvici) prokázal obdivuhodné schopnosti. AI se učila z jejich nervové aktivity, když si v duchu představovali vyslovení určitých vět. Úspěšnost byla vysoká a systém dokázal pracovat s rozsáhlým slovníkem čítajícím až 125 000 slov. V některých případech zachytil i myšlenky, které nebyly součástí zadání, například když si účastníci pro sebe počítali objekty na obrazovce.
Vědci zjistili, že nervové vzorce pro myšlenou a skutečně pronesenou řeč jsou si velmi podobné, ačkoli signál vnitřního hlasu je o něco slabší. Klíčové však je, že se oba stavy dají od sebe spolehlivě odlišit díky specifickému signálu, který nazvali „pohybový záměr“. To umožňuje rozpoznat, kdy si člověk jen tak něco myslí pro sebe a kdy skutečně zamýšlí „promluvit“ skrze počítač.
V praxi to funguje tak, že si pacient s ochrnutím či ALS „řekne“ větu ve své hlavě. Algoritmus, natrénovaný na vzorcích jeho mozkové aktivity, ji v reálném čase převede do textu. Běžné komunikační pomůcky přitom vyžadují buď fyzický pokus o mluvení, který může být vyčerpávající, nebo volbu jednotlivých písmen (např. pohybem očí). Vnitřní monolog tak nabízí kratší a přirozenější cestu.
Pojistka proti čtení soukromých myšlenek
Kvůli obavám z nechtěného čtení myšlenek implementovali autoři elegantní pojistku v podobě mentálního hesla. Systém začal dekódovat vnitřní řeč až poté, co si účastník v duchu řekl slova „chitty chitty bang bang“. Tento mechanismus fungoval s 98,75% spolehlivostí a zajišťuje, že uživatel má nad komunikací plnou kontrolu a jeho soukromé myšlenky zůstanou pouze v hlavě.
Mozkový implantát a AI umí dekódovat vnitřní monolog v hlavě
Technologie může v budoucnu pronikat i do běžného toku myšlenek, ale zatím nedokáže spolehlivě rekonstruovat volné, neuspořádané věty. Vnitřní komunikace je totiž značně individuální a někdy se odvíjí spíš v obrazech než ve slovech. Zatím tedy nehrozí, že by BCI „četlo myšlenky“ ve stylu sci-fi filmů.
Ačkoli tato metoda ještě není zcela bezchybná, představuje obrovský příslib. Jak trefně poznamenal vedoucí vědeckého týmu Frank Willett, tato práce dává skutečnou naději, že jednoho dne budeme schopni obnovit komunikaci, která bude stejně plynulá a přirozená jako běžný rozhovor. Pro lidi uvězněné ve vlastním těle je to vyhlídka na malý zázrak.
Celý směr výzkumu ukazuje, jak rychle se posouvají neurotechnologie. Zatímco ještě před deseti lety šlo spíše o laboratorní experimenty, dnes se pacienti s ochrnutím díky BCI dokážou dorozumívat rychlostí, která se přibližuje běžné konverzaci. Pokud se podaří vyladit přesnost a spolehlivost dekódování, budeme svědky zásadní změny, kdy se lidské myšlenky stanou pro počítače přímo čitelným vstupem.