Možná jsme objevili první galaxii složenou z temné hmoty. Poletuje blízko Mléčné dráhy

Astronomové doposud považovali blízká a rychle se pohybující mračna kosmického prachu a plynu za cáry někdejších galaxií. Roztrhala je buď mohutná gravitační síla Mléčné dráhy, anebo exploze dávné supernovy.

Tým odborníků z čínského výzkumného centra Národní astronomické observatoře jedno takové mračno prozkoumal a dospěl k závěru, že by to ve skutečnosti mohla být takzvaná temná galaxie (dark galaxy).

21× více neznámé hmoty a 900 ly daleko

Temné galaxie jsou hypotetické útvary, které už podle jejich názvu tvoří převážně temná hmota. Podobné útvary by prakticky neměly obsahovat hvězdy a i když máme několik „podezřelých,“ zatím jsme spolehlivě neidentifikovali ani jednu.

Číňané analyzovali data z dnes již zaniklého radioteleskopu Arecibo v Portoriku a vlastního radioteleskopu FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), který je naopak na vrcholu sil. V obou případech se soustředili na rychle se pohybující komplex mračen AC-I Complex na periferii Mléčné dráhy. Vědci se konkrétně zajímali o útvar s označením G185.0–11.5.

Co je to temná hmota? Temná hmota či skrytá hmota nebo též skrytá látka je označení hypotetické formy hmoty, která má mít gravitační vliv na své okolí, ale neinteraguje se světlem ani jiným elektromagnetickým zářením a není proto pozorovatelná jako běžná hmota. Název je odvozen od její vlastnosti, že „nesvítí“ a je pro elektromagnetické záření „průhledná“. Temná hmota na Wikipedii

Mračno G185.0–11.5 se nachází ve vzdálenosti zhruba 900 tisíc světlených let od Sluneční soustavy a má rotační strukturu. A protože v něm nejsou žádné hvězdy a podle dat obsahuje 21× více neznámé (a proto temné) hmoty, než by mělo mít, mohlo by to být vodítko, že se opravdu jedná o dark galaxy.

Temná hmota nakonec řídí i rotaci struktury, která je poměrně blízko, takže ji můžeme studovat pozemními teleskopy. Díky tomu brzy zjistíme, jak je to s G185.0–11.5 doopravdy.