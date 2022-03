Možná víte, že Mriya na zádech vozila raketoplán Buran. Původní záměr byl ještě odvážnější

Jiří Dobrý se s Ukrajinou na tričku rozpovídal o vlivu válečného konfliktu na dobývání vesmíru. Postrkování ISS na vyšší oběžnou dráhu, dodávky raketových motorů atd. Ale nejvíce času věnuje největšímu letadlu na světě.

Možná už víte, že Antonov AN – 225 Mriya je jednou z mnoha obětí ruské agrese. Pamětníci vědí i to, že kdysi na svých zádech nosila ruský raketoplán Buran, a že se s ním jednou zastavila i v Praze. Jiří se ale podívá ještě hlouběji do historie – Mriya byla součástí plánu, který měl desetinásobně zlevnit starty do vesmíru…