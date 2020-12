MultiPro: Sedm elektrických nástrojů každého kutila v malé české tatrance

Už je to dlouhých sedm let, co partu českých nadšenců do 3D tisku napadl ten nejšílenější možný nápad: Co kdybychom vyvinuli v podstatě klasickou FFF/FDM tiskárnu, která pomocí motorku skrze zahřátou trysku vytlačuje ven tenké vlákénko nataveného plastu, jenže to nebude těžká krabice, která stojí kdesi v dílně, ale ruční pero!

Nezůstalo jen u slov a v roce 2013 se začalo rodit první plastové 3Dsimo, které posunulo 3D tisk na úplně novou úroveň. Pero jste mohli použít pro kresbu horkým plastem třeba jen tak nazdařbůh po papíře, ale také na další materiály – třeba hrníček, no a ti nejzkušenější, kteří se s perem zavřeli měsíc do sklepa a trénovali techniku do omdlení, zvládli s plastovým vercajkem v ruce vymodelovat v prostoru i celého dinosaura nebo Eiffelovu věž.

Basic 2 pro děti

Pero se nakonec skutečně začalo prodávat, 3Dsimo zamířilo za hranice a autoři se vrhli do vývoje dětské verze Basic, která se letos dočkala své druhé generace. Pero pro malé caparty se od toho pro vousáče liší ve dvou klíčových faktorech.

Oficiální představení dětského pera Basic 2:

Zaprvé, je to naprosto bezpečné. Zatímco ostatní pera mohou tavit celou plejádu termoplastů počínaje běžnými tiskovými hmotami PLA a ABS a konče třeba nylonem, tužka pro děti 8+ musí vytlačovat něco, co měkne za mnohem, mnohem nižších teplot.

A zároveň něco, co není v žádném případě toxické. Basic 2 proto používá 1,75mm tiskovou strunu PCL (polykaprolakton), což je biologicky rozložitelný polyester s teplotou tání okolo 60 °C. Nitro Basic 2 včetně hrotu se tak rozehřeje nejvýše na teplotu horkého čaje (65 °C) a nebojácné děti si mohou zkusit bezbolestně pokreslit třeba i nehty.



Basic 2 je nové 3D pero pro děti na baterii a netoxickou bezpečnou hmotu PCL

Druhou klíčovou výhodou je běh na baterii. Díky tomu, že se vnitřní tavící tělísko nemusí rozpalovat na teploty vysoko nad 100 °C, utáhne celou tužku drobný akumulátor, který slibuje za ideálních podmínek 3-4 hodiny 3D kreslení na papíře, roličkách toaletního papíru; no prostě na všem, na co jsou děti zvyklé z výtvarek, družin a kroužků.

Testováno na lidech

Abych si tvrzení z reklamních letáčků ověřil v praxi, několik dětí jsem si zapůjčil (nebojte se, bylo to ve všech ohledech legální) a pozoroval, jak rychle se naučí tužku s trojicí tlačítek používat, jestli zvládnou nasazovat novou strunu v podobě patnácticentimetrových tyčinek, no a samozřejmě jestli je to bude vůbec celé bavit.



PCL se tací při teplotě okolo 60 °C a pro PCL je k dispozici ve formě barevných patnácticentimetrových tyčinek

Bez mučení se přiznávám, že jsem byl spíše skeptik a čekal jsem, že je budu muset do experimentů nutit, nakonec ale s tužkou zabily celé odpoledne. PCL přitom kvůli nízké teplotě nepřilne jen tak k jakémukoliv podkladu, čili i Basic 2 vyžaduje určité experimentování, než najdete to pravé. Zároveň ale polykaprolaktonem v podstatě nic nezničíte. Není to tavná pistole a není to ani sekundové lepidlo nebo akrylové barvy.

Nakonec mi zapůjčené děti zapůjčené pero odmítly vrátit. Ne, to opravdu není nadsázka, fotografie z našeho fotostudia chybí v článku přesně z tohoto důvodu, použil jsem tedy jen ty z mobilu a bojových podmínek.

MultiPro, tedy sedm dílenských elektrických nástrojů v jednom

3D Simo naštěstí myslí i na starší hračičky, a tak v roce 2015 představilo model Mini, který už rozpálenou trysku nepoužíval jen k vytlačování roztavené struny, ale také k pájení, vypalování do dřeva a kůže nebo třeba k řezání.



Pájecí stanici, gravírovací sadu, pilku, akušroubovák...



Nahradí jedno 3D pero MultiPro s výměnnými hlavicemi



Na jeho základech o pár let konečně vyrostla současná vlajková loď MultiPro a její open-source sourozenec Kit 2, který si můžete koupit jako stavebnici, anebo díly vytisknout, přičemž vše podstatné najdete na GitHubu. Základní pero s displejem slouží jako energetická základna napájená 12 V ze sítě, do které teprve zacvaknete některou z modulárních hlavic.

MultiPro pořídíte v různých setech počínaje 3v1 (2 161 Kč), který obsahuje vedle samotné základny hlavici pro 3D kreslení, hlavici pro pájení a hlavici pro vypalování. Další hlavice můžete dokupovat samostatně a jejich cena se pohybuje okolo pětistovky.

3D kreslí

Výchozí hlavicí je z historických důvodů samozřejmě ta pro 3D tvorbu. Kreslí se pomocí 1,75mm struny, která se umí rozpálit na teplotu obvyklou v podstatě pro jakýkoliv běžný tiskový materiál od PLA po nylon a struny s nejrůznějšími příměsemi (dřevo, kov…).



Velké balení se třemi hlavicemi MultiPro a pero s tiskovou hlavicí

Ovládání je přitom triviální. Když totiž zacvaknete libovolnou hlavu do pera, to jej rozpozná, na displeji se zobrazí jeho miniatura a pomocí čtyřsměrového ovladače jej nastavíte. V případě tiskové hlavy se tedy zobrazí nabídka tiskových materiálů, podle kterých se hlava rozpálí na stanovenou teplotu. Ideální tavící hodnoty se ale mohou nakonec ještě lišit, a tak nechybí ani tvorba vlastního teplotního profilu.



Nasazení 1,75mm struny, české menu na displeji a konečně tisk/kresba termoplastem

Mimochodem, starší model Mini má k dispozici i mobilní aplikaci a měl by ji mít i MultiPro. Zatím ale stále není hotová, což nesou současní majitelé s nelibostí a v komentářích na Play Store dávají výrobci pořádnou sodu. Ten slibuje nápravu zkraje příštího roku: „Na app usilovně pracujeme a bude k dispozici v únoru roku 2021.“

Hlavici 3D pera může vyměnit za modul páječky. Ukážeme si jej v další kapitole.