Munice ze zrušeného railgunu se postaví střelám s plochou dráhou letu

Je to zhruba rok, co vyšlo najevo, že americké námořnictvo zrušilo projekt railgunu, z řady důvodů. Elektromagnetického děla je škoda, ale po téměř dotažené technologii zůstaly prvky, které se stále mohou stát velice užitečnými. Jedním z nich je munice pro railgun.

Americké letectvo chce v nejbližší době postavit a otestovat prototyp samohybného děla, které bude schopné sestřelovat střely s plochou dráhou letu protivníka. Při tom by měl využívat munici pro railgun.

Primární rolí pro toto dělo zřejmě bude ochrana amerických základen v zahraničí. Už teď se ale rýsují další možnosti využití, včetně ochrany kriticky významných vojenských i civilních cílů na území Spojených států. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se zřetelně ukazuje, jaké riziko představují střely s plochou dráhou letu, proti nimž je obtížné se bránit.

US Air Force tento systém nazvali Hypervelocity Ground Weapon System (HGWS) a na jeho vývoj v roce 2023 žádají zhruba 89 milionů dolarů. Jedním ze základních požadavků přitom je, aby toto samohybné dělo bylo možné převážet konvenčními transportními letouny Lockheed C-130 Hercules.

Dostupných informací je jen málo. Základní charakteristiky zmíněného samohybného děla jsou přitom téměř identické s konceptem pokročilého děla Multi-Domain Artillery Cannon (MDAC), který loni představili vývojáři amerického letectva Air Force Research Laboratory (AFRL).

Dělostřelecký systém s kanonem velké ráže

Podle tohoto konceptu by mělo jít o dělostřelecký systém na podvozku 6x6, který bude vybavený kanonem velké ráže. Systém by měl být mít relativně vysokou rychlost palby a projektily by měly opouštět hlaveň velmi vysokou rychlostí.

Podle komentátorů je design HGWS rámcově podobný samohybným houfnicím ráže 155 mm, které jsou vybavené poloautomatickými nabíjecími systémy a díky tomu mohou vést palbu v krátkých intervalech.

Jde například o severské samohybné dělo Archer Artillery System, které používá armáda Švédska. Podle výrobce může Archer přijet na určené místo, vypálit 4 projektily a zase vyrazit na cestu během 74 sekund. Zároveň má k dispozici zásobník na 21 projektilů.

Použití munice do railgunu, tedy projektilů HVP (Hypervelocity projectile) dává podle komentátorů smysl. Mohl by vzniknout systém obrany proti střelám s plochou dráhou letu, jehož jeden výstřel bude levnější než u tradiční protiraketové obrany s raketami země-vzduch.

Pokud bude nový systém mít podobný zásobník na projektily jako Archer, tak předčí dnešní obvyklou protiraketovou obranu i počtem výstřelů na jeden připravený systém.

Titulní ilustrační foto: BAE Systems