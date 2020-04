Musk, Bezos, Dynetics. NASA vybrala finalisty pro stavbu lunárního modulu

NASA se chystá vrátit člověka na Měsíc. Na povrch by měla vystoupit také první žena, což úřad velmi silně akcentuje. K tomu však bude kromě peněz potřeba také hardware. NASA už pracuje na kosmické lodi Orion s evropskou servisní sekcí, raketě SLS a lunární orbitální stanici Gateway. Chybí ale poslední klíčový prvek – nový „Orel“ alias lunární modul. NASA mu říká zatím obecně Human Landing Systems (HLS).

Dnes večer úřad potvrdil, že nový lunární modul budou vyvíjet tři firmy: SpaceX, Blue Origin a Dynetics. „Jsou to tři společnosti, o kterých si myslíme, že mají spoustu schopností, které nám umožní dostat se na Měsíc,“ řekl administrátor NASA Jim Bridenstine.

„Každá z nich je velmi odlišná. Všichni navrhli něco velmi odlišného a jedinečného, ​​což má pro nás velkou hodnotu.“

Návrat na Měsíc nemá být jen skokem. NASA tam chce zůstat. Proto pracuje na udržitelném konceptu. Jeho základem je stanice Gateway na protáhlé dráze okolo Měsíce. Z Gateway se nejspíše nebude sestupovat na povrch, ale přelétávat k modulu na nižší oběžné dráze. V roce 2024 Gateway rozhodně nebude hotová a je více než pravděpodobné, že nebude k dispozici ani její minimální základ. NASA proto počítá, že se při prvním letu na povrch

(mise Artemis 3) letu přes Gateway vyhne.

Tři firmy s bohatými zkušenostmi

Blue Origin Jeffa Bezose jde do projektu jako lídr konsorcia s názvem „Národní tým“. Jeho členy jsou již kosmickým prostorem ošlehané firmy Lockheed Martin a Northrop Grumman. Od NASA dostane Národní tým na první vývoj 579 milionů dolarů.

Northrop Grumman by měla postavit přeletovou fázi. Blue Origin si vezme na starost přistávací část a Lockheed Martin postaví odletovou část.

Společnost Dynetics spolupracuje na Orionu a SLS a také ona jde do projektu v konsorciu s partnerem – firmou Sierra Nevada Corp., která stojí za malým raketoplánem Dream Chaser. V tendru na dopravu astronautů na ISS sice raketoplán před léty neuspěl, měl by ale létat alespoň se zásobami. Dynetics dostane v následujících 10 měsících 253 milionů dolarů.

Třetí firmu asi není potřeba představovat. SpaceX už dopravuje zásoby na ISS, na konci května by mohla vynést lidskou posádku a bude také dopravovat zásoby na Gateway. Od NASA dostane 135 milionů dolarů, které může investovat – ne do vývoje nového lunárního modulu ale do vývoje Starship!

„SpaceX navrhl Starship,“ řekl Bridenstine, kterého cituje Spaceflightnow.com. "–„Je to velmi odlišné řešení než kterékoliv jiné.“

Při misích Apolla bylo vše vyneseno najednou při jednom startu obří rakety Saturn V. Program Artemis bude startovat postupně. SLS vynese jen Orion.

V případě Blue Origin a Dynetics by prvky landerů odletěly ze Země pomoci komerčních raket a poté by byly složeny na oběžné dráze Měsíce, kde vyčkají na přílet astronautů. SpaceX by měla využít vlastní rakety Super Heavy.

NASA zatím třem firmám rozdělí v součtu 967 milionů dolarů. Jde ale jen o začátek. Očekává se, že do konce roku 2024 může projekt lunárního landeru spolykat přes 18 miliard dolarů. A právě peníze mohou představovat největší problém. Uvidíme, jak Artemis ovlivní současná krize. Historie ukazuje, že se podobné projekty vyplatí. Apollo znamenalo velký technologický boom a také vytvořilo obrovské množství pracovních míst.

V únoru příštího roku NASA všechny tři projekty vyhodnotí. Poté by mohl úřad vybrat dva dodavatele HLS a jednoho, který zajistí přistání astronautů na povrchu měsíce v rámci mise Artemis 3.

O stavbu lunárního modulu měl zájem také Boeing, který ale nakonec neuspěl. Podílí se však na stavbě rakety SLS a pro NASA postavil loď Starliner pro dopravu astronautů na ISS. Při prvním letu se loď ke stanici nedostala, a tak ji místo letu s lidmi čeká reparát.