Musk předvedl našlapanou keynote. Mechazilla ještě letos chytí přistávající Starship, město na Marsu bude růst 8 let

Ve čtvrtek na Starbase promluvil Elon Musk. Primárně k zaměstnancům SpaceX, ale v sobotu byl záznam zveřejněn na X. Hlavním tématem byla přeměna lidstva na multiplanetární druh, ale vystoupení posloužilo jako pěkná rekapitulace dosavadní cesty SpaceX a plánů do budoucna.



Jestli něco Musk umí, tak postavit působivé kulisy pro svoji řeč.

„Vzhledem ke stáří Země je celá naše civilizace jen mrknutí oka. Nic. Vědomí je velmi vzácné. Jakmile se jednou staneme multiplanetárním a nakonec i multihvězdným druhem, zjistíme, že ve vesmíru je mnoho dávno mrtvých jednoplanetárních civilizací. Ale my nechceme být ti jednoplanetární žabaři. Pojďme zařídit, aby science-fiction nebyla fikcí navždy. A musíme to udělat, dokud je naše civilizace silná. To je náš hlavní cíl,“ zahajuje Musk vizionářsky. Později přiznal, že jde o dlouhodobý cíl, kterého se on sám nedožije, pokud se „nenechá zmrazit, nebo tak něco“.

…a hned pokračuje s dílčím cílem, kterým je Mars. „Musíme tam dopravit dostatek lidí a materiálu, aby lidstvo pokračovalo, i kdyby se něco stalo se Zemí. Pochopitelně ji chceme udržet co nejdéle v co nejlepším stavu, ale také se musíme co nejrychleji dostat na Mars. Myslím, že to zvládneme asi za 20 let. Proto je klíčová obří továrna na Starships, kterou stavíme, stejně tak startovací rampy, které stavíme tady ve Starbase, na Cape Canaveral a v budoucnu i jinde.“

Pak Musk pustil video z třetího testovacího letu Starship a složil poklonu svým zaměstnancům, protože dokázali něco neuvěřitelného:

Pak jsme viděli srovnání prvních tří startů Starship. Zejména na tom prvním je vidět, jak neochotně a pomalu raketa opouštěla rampu. Čtvrtý start se blíží, proběhne pravděpodobně začátkem května a firma už se intenzivně připravuje.



Super Heavy (první stupeň pro loď Starship) v sobotu prošel statickým testem pro čtvrtý let.

Zajímavé jsou cíle čtvrtého letu. Laťka se zvedá ve všech ohledech, booster kontrolovaně přistane do moře, ale ne kamkoliv v okruhu stovek kilometrů, jako je v podobných případech běžné. Inženýři v jednom konkrétním místě hladiny postaví virtuální věž s Mechazillou a přistávající kolos se do ní zkusí trefit. Pokud se to povede, při pátém letu se SpaceX pokusí o skutečnou rampu z betonu a oceli.

Pak to bude vypadat nějak takhle:

„Zkusíme chytit největší létající objekt v historii touhle konstrukcí, která je ve skutečnosti větší než filmová Mechazilla. Naše šance, že se to povede ještě letos, jsou 80 nebo 90 %,“ uzavřel téma Musk.

Bude trvat déle, než bude SpaceX schopná znovu použít i samotnou Starship. Možná už příští rok. Možná ještě letos proběhnou pokusy o přistání na virtuální věži uprostřed oceánu.

Proč Mars?

Venuše je superhorká kyselá lázeň s obrovským tlakem. Měsíc je blízko, ale má jen šestinovou gravitaci, postrádá atmosféru i řadu klíčových materiálů. „A když už přijde třetí světová válka, která zničí civilizaci na Zemi, je pravděpodobné, že nějakou tu bombu hodí i na Měsíc. Z Marsu takovou raketu uvidíte s dostatečným předstihem a sestřelíte ji. Mars je dobré místo pro zachování civilizace,“ vysvětlil Musk.



Jsou prý i další možnosti a Starship časem získá schopnost dostat se kamkoliv ve Sluneční soustavě. Na cestu k jiným hvězdám budeme potřebovat vyšší level technologie.



Musk mluví o několika startujících Starships denně, ale na Mars budou létat v dávkách. Rakety se shromáždí na oběžné dráze a k Marsu poletí naráz (odletové okno má dva až tři měsíce). Jednotlivé mise bude vinou planetární konstelace Země – Mars dělit 26 měsíců.

Až téměř v půlce keynote Elon rekapituluje úspěchy firmy. Za největší a zcela fundamentální úspěch považuje znovupoužitelnost. „Let Starship 3 bude stát méně, než nás kdysi stál Falcon 1. To je rozdíl mezi znovu použitelnou a jednorázovou raketou. Prohlédnout, servisovat a naplnit palivem gigantickou raketu, je pořád levnější, než pokaždé znovu vyrábět malou raketu,“ vypustil Musk jedno z nejpůsobivějších prohlášení celé přednášky.



V grafu je prý chyba, Falcon 1 unesl jen půl tuny. Přesto byl jeden start dražší, než jednou bude stát let Starship 3, která unese 400× více nákladu. V absolutních číslech bychom se měli dostat na tři, nebo dokonce dva milióny dolarů na jeden start (dnešní starty Starship jsou pochopitelně mnohonásobně dražší). I díky tomu si prý jednou bude moct dovolit cestu na Mars každý (kdo bude na Zemi pilně pracovat a pár let šetřit).

Když věci půjdou dobře, SpaceX letos zajistí přepravu 90 % nákladu, který se ze Země dostane na orbitu (Čína 6 % a zbytek světa 4 %). Až začne létat Starship, bude mít SpaceX až 99 %.



Motory Raptor se vyvíjí ke zdánlivé jednoduchosti. Je to tím, že řada prvků je integrovaná. Vyvíjet se bude i Starship – všímejte si hlavně hmotnosti nákladu.



Tady vidíte, co je potřeba k vybudování udržitelného města na Marsu. Když se to rozpočítá na lety, dalo by se to stihnout už za 8 let.



Musk počítá s tím, že bude muset postavit hodně raket. Mnohem víc, než například Boeing vyrábí letadel. Ale prý to zvládne…

Továrna a další Mechazilly

V plánu je stavět další Mechazilly. Dvě věže budou stát ve Starbase, dvě na Cape Canaveral, hotovo by mělo být v roce 2025. Starbase bude spíše pro vývojové starty, testování nových věcí. Na mysu budou startovat komerční lety.



Továrna na výrobu Super Heavy a Starship. Prý už se na ní pracuje.



Ve vzdálenější budoucnosti by se mohlo startovat i z mořské hladiny.

Letos SpaceX plánuje postavit šest boosterů a lodí. Do budoucna to bude více lodí než boosterů, zejména pro lety k Marsu. Důvod je jednoduchý – loď je postavená z užitečných materiálů, takže sama na Marsu poslouží jako zdroj. Také to však znamená, že pro lidi budou lety jednosměrné, až později se někdo vrátí zpět na Zemi. Musk také mluvil o stavu, kdy bude továrna chrlit několik těchto obřích raket denně a startovat budou každých pár hodin. Tady však časový rámec nezmínil.



Grafika dokujících plavidel, která si na orbitě předají palivo. I to je klíčový prvek letů k Marsu. SpaceX si tuhle novinku vyzkouší v roce 2025.



Potřebujete pět nebo šest dodávek paliva na orbitu, abyste mohli realizovat jeden let k Marsu. Proto těch startů bude tolik...

Loď pro měsíční mise

Starship modifikovaná pro lety na Měsíc bude jiná. Nepotřebujete tepelný štít, protože na Měsíci není atmosféra. Ale není tam ani startovací/přistávací věž, takže je nutné přidat aktivní přistávací nohy. I ty už si firma vyzkoušela na menších raketách.



Tyhle rakety se nikdy nepodívají zpátky na zemský povrch. Budou pendlovat mezi oběžnou dráhou Země a Měsícem.

Musk většinu doby mluvil o Marsu jako velkém cíli, Měsíc je (a to řekl doslova) jen zastávka cestou. Taková mezifáze. Ale pak ukázal u prvotní základnu, která by měla vzniknout na Měsíci.