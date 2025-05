Musk ukázal další video tančícího Optima. Jeho pohyby jsou skvělé, ale ruku na srdce, už asi chceme vidět víc

Elon Musk se před pár dny pochlubil dalším klipem s tančícím humanoidním robotem Optimus, který se rodí v laboratoři Tesla AI & Robotics. Jeho pohyby jsou opět skvělé a lidsky věrné, na stranu druhou se už ale nepíše rok 2020 a propagační videa tohoto rázu začínají pomalu nudit.

Bipedální tančící roboty dnes totiž vyvíjejí studia z celého světa a ruku na srdce, všichni už zhruba umějí (anebo alespoň předvádějí) to stejné. Nabízí se tedy otázka, kdy se konečně tyto krátké šoty pro sociální sítě a investory promění v něco hmatatelnějšího a hlavně opravdu praktického.

Musk se loni nechal slyšet, že co nevidět nasadí tisícovku optimů do fabrik Tesly, kde budou vykonávat nebezpečné práce. To by byl dobrý start a nějaký reálný krok, který posune celou scénu zase o kus dál. Ostatně, už dříve se pochlubil, že se robůtci úspěšně zacvičují v jeho gigafactory.

Dost bylo klipů, chceme vidět něco reálného

Takový robot nemusí být autonomní v pravém slova smyslu – nevypere, nevyžehlí a nevyvenčí psa –, ale stejně jako robotická ruka v automobilce bude opakovat stále dokola natrénovaný úkon, který doposud musel provádět ve výsledku dražší dělník z masa a kostí.

Jenže i to jsou nakonec stále jen sliby jejich tvůrců a už bychom tyto sny rádi viděli alespoň v nějakém opravdovějším pilotu – třeba právě v Tesle, která pro to má skvělé podmínky.

Vize robotů, kteří kvůli nelichotivé demografické situaci jednou nahradí sestry v domovech důchodců a terénní péči, je ještě stále vzdálené sci-fi – to bude ruku na srdce téma spíše až za desítky let –, v průmyslu by ale mohli pracovat už dnes. Mnozí doufají, že se to zlomí příští rok a 2026 bude érou nástupu humanoidů. Pokud se tak nestane, leckdo si pomyslí něco o tom, že forma opět zvítězila nad obsahem.