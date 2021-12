Musk v e-mailu varuje před bankrotem SpaceX. Ohroženy mohou být starty raket i Starlink

Generální ředitel společnosti SpaceX Elon Musk popsal kritickou situaci týkající se výroby motorů pro její rakety. Z e-mailu, který rozeslal všem zaměstnancům, plyne, že problémy ve výrobě vážně ohrožují projekt Starship a satelitní internetovou službu Starlink. Musk připouští možnost bankrotu, pokud se tyto potíže nevyřeší. Podrobnosti přinesla americká televizní stanice CNBC.

Dle e-mailu, jehož obsah se tento týden objevil v některých médiích, je krize kolem výroby motorů Raptor horší, než si Musk dříve uvědomoval. Požádal proto všechny zaměstnance, aby se zapojili a napravili to, co sám označuje jako „katastrofu“.

SpaceX v ohrožení

Základní problém se týká toho, zda SpaceX dokáže zajistit výrobu motorů Raptor pro rakety Starship v takovém množství, aby bylo možné vypouštět satelity potřebné pro internetovou službu Starlink. Cílem je použít Starship pro lunární misi v roce 2023 a případně pro vyslání lidí na Mars. V krátkodobém horizontu míní firma využívat tyto rakety k vynášení satelitů Starlink.

Musk v e-mailu vysvětluje, že SpaceX zvyšuje výrobu terminálů, které budou zákazníci Starlinku používat k přístupu na internet. Výroba milionů jednotek ročně vysaje „obrovský kapitál“ a budou k ničemu, pokud se společnosti nepodaří dostat na oběžnou dráhu dostatek družic. „Jde o to, že nám reálně hrozí bankrot, pokud se nám v příštím roce nepodaří dosáhnout toho, aby Starship létal alespoň jednou za dva týdny," napsal Musk.

Musk v e-mailu uvádí, že si plánoval vzít na Den díkůvzdání volno. Poté, co zjistil, jaká je situace s motory Raptor, se však rozhodl, že bude osobně pracovat na výrobní lince až do páteční noci a během víkendu. „Potřebujeme všechny ruce, abychom se zotavili z toho, co je, upřímně řečeno, katastrofa,“ vyzval Musk.

Starship musí létat

Starship je raketa nové generace, kterou SpaceX vyvíjí k vynášení nákladu a lidí. Firma testuje prototypy v jižním Texasu na základně Boca Chica a uskutečnila již několik krátkých zkušebních letů. Aby však prototypy rakety mohly přejít na orbitální starty, bude každý z nich potřebovat až 39 motorů Raptor, což vyžaduje prudký nárůst výroby.

Raketa Starship má být opakovaně použitelná, což znamená, že její části budou řízeně přistávat a po provedení nezbytných úprav budou opětovně použity. To přináší radikální snížení nákladů na start. V současnosti firma používá rakety Falcon 9, jež jsou opakovaně použitelné jen částečně.

Musk na začátku listopadu uvedl, že si není jistý, zda se Starship úspěšně dostane na oběžnou dráhu hned na první pokus, ale zdůraznil, že si je jistý tím, že se raketa dostane do vesmíru v roce 2022. Tehdy také poznamenal, že vývoj Starship „je zatím financován nejméně z 90 % interně“, přičemž nepředpokládá „žádnou mezinárodní spolupráci“ ani externí financování.

Minulý týden televizní stanice CNBC informovala, že SpaceX opustili dva viceprezidenti odpovědní za výrobu raket. Nedostatečný pokrok vedl k odvolání viceprezidenta Willa Heltsleyho z vývoje Raptoru. Kromě něj v listopadu odešel také viceprezident pro mise a starty Lee Rosen a ředitel Ricky Lim. Všichni tři pracovali ve společnosti řadu let.