Muskova Boring Company dostala pokutu za šílené pracovní podmínky, a tak se pochlubila videem, ve kterém šachtu razí robot bez lidí

Vzpomínáte na The Boring Company, tedy někdejší spin-off SpaceX, který sliboval revoluci v ražbě dopravních tunelů? Kde je mu konec a vyhloubil i něco jiného než jen pár úzce specializovaných chodeb pro tesly a spíše s tragickou přepravní kapacitou?

Elone, tak kde jsou ty tunely?

Kritických hlasů je opravdu mnoho i z řad stavebních inženýrů, Boring Company se ale činí a v Las Vegas se postupným propojováním kratších úseků pomalu rodí úctyhodný Vegas Loop.

Je to ideální případová studie, jestli TBC zvládne i skutečnou infrastrukturu pro hromadnou dopravu. To je totiž opravdu něco úplně jiného než pár šachet mezi hotely a výstavištěm



Plán výstavby Vegas Loop. Modře: hotovo, oranžově: výstavba, fialově: v přípravě

Pokud se dílo podaří, jednou by mělo dosáhnout délky zhruba 109 kilometrů, nabídne 104 stanic a hodinovou přepravní kapacitu okolo 90 tisíc cestujících.

Zní to sice úctyhodně, ale jen do chvíle, než tunel plný autonomních tesel nahradíme konvenční podzemkou. Nemusíme chodit daleko, taková linka C pražského metra je sice pětkrát menší (22,4 km, 20 stanic), ve špičce ale přepraví 27 tisíc lidí za hodinu. Tedy zhruba jen třikrát méně.

Rychlý a flexibilní stroj Prufrock... A také pokuty

Boring Company na stranu druhou kontruje, že je na rozdíl od tradiční ražby mnohem rychlejší a flexibilnější. Razící stroj Prufrock jednoduše doveze na místo na kamionu a ten se během pouhých 48 hodin zahryzne do podloží. To vše bez zdlouhavé stavební přípravy.



Razící stroj Prufrock je relativně malý, a tak může začít kopat během několika hodin

Za rychlost se nicméně platí, nevadský úřad OSHA totiž loni udělil společnosti spíše kosmetickou pokutu 112 tisíc amerických dolarů. Boring Company totiž nedodržovala bezpečnost práce a její dělníci na stavbě se nadýchali toxických výparů.

Prufrock je už autonomní a dokáže razit bez lidí

Řešení podle Muska? Další inovace! Prufrock má být stejně jako tesly, kterým ostatně hryže tunel, maximálně autonomní, a tak inženýři poslední měsíce usilovně testují přístup ZPIT (Zero-People-in-Tunnel).

Autonomní Prufrock razí tunel bez armády techniků:

Jak už název napovídá, Prufrock se v těchto testech chová spíše jako dron na dálkové ovládání a nemusí se okolo něj motat parta techniků. Razící mašina je vyzbrojená senzory a bez lidí může směle směřovat ke střednědobému cíli postupného zvyšování tempa ražby, který si Boring Company stanovila na 1/10 rychlosti lidské chůze. Přinejmenším v podloží, kde nebude čelit žádným větším komplikacím.

Vynález nicméně nadále zůstává spíše okrajovou specialitou a Vegas Loop je v podstatě jediným reálně připravovaným veřejným projektem – tedy nejen na papíře a v PR materiálech. Nehodí se totiž zdaleka na vše, razící stroj je poměrně malý, neprokázal funkčnost v náročnějším prostředí a kritikové upozorňují, že dosavadní tunely nesplňují obvyklé standardy dopravních podzemních staveb.