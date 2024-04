„Muskovy plány na kolonizaci Marsu jsou nebezpečnou iluzí,“ varuje britský astronom Martin Rees

Elon Musk se v minulosti nechal slyšet, že do roku 2050 by chtěl na Marsu mít milion lidí – přičemž jedním z těchto kolonizátorů pravděpodobně bude i jeho bývalá přítelkyně Grimes.

Uznávaný astrofyzik a člen Royal Households of the United Kingdom Martin Rees nicméně tyto plány označil za „nebezpečnou iluzi“.

„Nemyslím si, že je to reálné. Musíme tyto problémy vyřešit tady na Zemi. Vypořádat se s klimatickými změnami na Zemi je hračka ve srovnání s tím, učinit Mars obyvatelným. Takže si nemyslím, že bychom to vůbec měli považovat za dlouhodobý cíl,“ konstatoval.

Několik bláznivých průkopníků

„Myslím, že na Marsu může žít několik bláznivých průkopníků, stejně jako lidé žijí třeba na jižním pólu, i když je mnohem méně pohostinný než jižní pól. Ale myšlenka masové migrace s cílem vyhnout se pozemským problémům, kterou on a několik dalších vesmírných nadšenců přijali, je podle mě nebezpečná iluze,“ dodal.

Rees rovněž Elona označil za neobyčejného člověka, který má nicméně „poněkud podivnou osobnost“ – což byla reakce na Muskovo stále nevyzpytatelnější chování.

Samostatnou zmínku si zaslouží i skutečnost, že podle Reese by měl být výzkum kosmu placen pouze ze soukromých zdrojů. „Do vesmíru by se měli vydat pouze lidé, kteří mají opravdu velkou chuť riskovat, a měli by být financováni privátně, nikoli z kapes nás ostatních,“ uvedl. V takovém případě by ovšem nebyla možná spolupráce např. mezi SpaceX a NASA.