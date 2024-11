Muskův Neuralink bude testovat ovládání robotické ruky čipem implantovaným v mozku

Firma Neuralink se opět hlásí o slovo v oblasti futuristických technologií. Tentokrát půjde o propojení mozku a stroje, konkrétně o ovládání robotické ruky pouhou myšlenkou. Dosavadní testy na lidech už ukázaly, že technologická fantazie může být realitě blíž, než si mnozí ještě nedávno představovali.

„S potěšením oznamujeme schválení a zahájení nové studie, jejímž cílem je rozšířit ovládání BCI pomocí implantátu N1 na asistenční robotickou ruku.“ uvedl Neuralink na sociální síti X (dříve Twitter). „Jedná se o první důležitý krok k obnovení nejen digitální, ale i fyzické svobody.“

Dosavadní úspěchy Neuralinku

Technologie Brain-Computer Interface (BCI) je založena na snímání signálů z mozku a jejich dekódování. V praxi to znamená, že drobné elektrody zachycují nervové impulzy zodpovědné za příkazy k pohybu. Tyto signály jsou pak bezdrátově přenášeny do dalšího zařízení, například robotické ruky, která je následně vykoná. To celé se odehrává díky miniaturnímu čipu N1 implantovanému přímo do mozku.

Neuralink už prokázal, že jeho implantát umožňuje například ovládání kurzoru myši na počítači. Jeden z prvních pacientů – Noland Arbaugh – si po nehodě v roce 2016 díky čipu opět mohl zahrát šachy, hrát počítačové hry jako Civilization VI či Mario Kart a prohlížet internet.

U tohoto pacienta však později došlo k problémům s vlákny elektrod, které se začaly z mozku vytahovat. Neuralink musel kvůli tomu upravit algoritmus. Nejnovější studie míří výš – otestuje schopnost ovládat robotickou ruku, což by mohlo pomoci lidem s paralýzou znovu získat určitou fyzickou nezávislost.

Samotná implantace zařízení je fascinující technologický výkon. Ultratenká vlákna čipu jsou chirurgicky vkládána robotem do přesně určené části mozku, která ovládá pohyb. Důležitý je také fakt, že celý systém je zcela bezdrátový, což představuje velké zlepšení oproti dřívějším neforemným zařízením vyžadujícím kabely.

Do dvou let přes tisíc čipů v mozcích

Technologie BCI není výhradní doménou Neuralinku. Už v roce 2008 se podařilo vědcům v Pittsburghu naučit opici ovládat robotickou ruku. O několik let později paralyzovaná žena díky podobné technologii sama poprvé po čtrnácti letech pila kávu. Zmínit bychom měli také studii z roku 2016, kdy muž s BCI získal díky robotické ruce pocit doteku. Neuralink však přináší zcela novou úroveň této technologie – vyšší rychlost, bezdrátové připojení a větší přesnost.

Technologie Brain-Computer Interface čelí nejen technickým, ale i etickým výzvám. Například kalibrace zařízení je stále časově náročná – pacienti si jistě nebudou chtít každý den půl hodiny nastavovat robotickou ruku. Další otázky se týkají bezpečnosti dat – například kdo bude mít přístup k informacím o činnosti mozku?

Neuralink má v plánu výrazně rozšířit testování. Do roku 2026 chce firma osadit čipem přes tisíc lidí. Zatím se však jedná o experimentální technologii určenou hlavně pacientům s velmi těžkým postižením. Cesta k běžnému využití může trvat ještě řadu let.

Neuralink si klade za cíl nejen vrátit fyzickou nezávislost lidem s paralýzou, ale také přinést pokrok v neurovědách. Tato technologie může v budoucnu otevřít cestu k léčbě dalších onemocnění nebo dokonce zlepšit lidské schopnosti. Jak říká zakladatel Elon Musk: „Jde o první krok k propojení člověka a stroje, které nám otevře netušené možnosti.“

Zdroje: digitaltrends.com, businessinsider.com, x.com.