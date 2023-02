Muskův Neuralink je vyšetřován kvůli nelegálnímu převozu kontaminovaného hardwaru

U.S. Department of Transportation (DOT) začalo vyšetřovat Neuralink kvůli nelegálnímu převozu kontaminovaného hardwaru. Upozornila na to televizní stanice CNBC.

Z dokumentů, které získala skupina ochránců zvířat zvaná Physicians Committee of Responsible Medicine, plyne, že tímto hardwarem konkrétně byly implantáty vyjmuté z mozku opic. Ty mohly obsahovat infekční patogeny včetně některých nebezpečných virů (např. Herpes B).

Hlavní důkaz představují uniklé e-maily mezi Muskovou společnosti a jednou z jejích bývalých partnerských institucí, University of California-Davis.

Napsat jen „nebezpečné“ nestačí

„Vzhledem k tomu, že hardwarové součásti explantovaného neurálního zařízení nebyly zapečetěny a před opuštěním Primate Center nebyly ani dezinfikovány, představují riziko pro kohokoli, kdo by s těmito zařízeními mohl přijít do kontaktu,“ napsal jeden odborník z UC Davis v roce 2019. „Prosté označení 'nebezpečné' nevystihuje riziko možného nakažení Herpesem B.“

Jiný zaměstnanec dotyčné univerzity si pak pro změnu stěžoval, že tři odstraněné implantáty dorazily pouze v „otevřené krabici bez sekundární nádoby“.

DOT ústy svého tiskového mluvčího sdělilo, že toto obvinění bere „velmi vážně“ a hodlá se jim důkladně zabývat. Na jeho závěry si ovšem ještě nějakou dobu budeme muset počkat.